Muzeális korú harckocsikkal erősítenek az oroszok Ukrajnában – Hát itt meg mi történik?

Az orosz-ukrán konfliktus során Oroszország jelentős harckocsi veszteségeket szenvedett el. Az Army Recognition által eddig ismertetett adatok szerint Moszkva eddig

összesen 2891 tankot vesztett el, amelyek közül 1913 megsemmisült, 155 megrongálódott, 289-et elhagytak és 534 került az ukrán erők kezére.

A legnagyobb veszteséget a T-72-es sorozat szenvedte el, amelyből 1216 tankot vesztettek el. Ezt követi a T-80-as sorozat 496 elveszett harckocsival és a T-90-es sorozat 196 elveszett járművel. A régebbi modellek közül a T-62-es sorozatból 206 tankot vesztettek el, míg a T-54/55 sorozatból mindössze 9-et. Az orosz hadsereg régi szovjet T-54-es és T-55-ös harckocsikat is bevetett az ukrán fronton. Ezeket a járműveket elsősorban tüzérségi támogatásként használták rejtett pozíciókból történő tüzelésre.

Érdemes ehhez tisztázni a „szürke zóna” taktikát: olyan katonai stratégiát jelent, amely nem éri el a nyílt háború szintjét, de folyamatos nyomást gyakorol egy adott területre vagy országra. A régebbi harckocsik alkalmazása arra utalhat, hogy

Oroszország modern felszerelések hiányával küzd, vagy tudatosan tartalékolja fejlettebb eszközeit más célokra.

A T-54-es harckocsi fejlesztése még a második világháború után kezdődött meg Nyizsnyij Tagilban, és 1946-ban állt szolgálatba. A későbbiekben számos módosításon ment keresztül, beleértve a T-55 változatot is, amelyet továbbfejlesztett motorral és tüzelőrendszerrel láttak el.

Old T-54 tanks being transported, somewhere in Russia, July 2024. The markings are there for transportation - weight and size category of the cargo #ArmoredWarfare