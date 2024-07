Az ukrajnai lap a háborús eseményeket elemző DeepState elemzőoldal állításaira hivatkozva azt jelentette, hogy a Prohes térségében előretörő oroszok azzal próbálkoznak, hogy bekerítsék az ukrán védelmet, akik egyelőre nem kaptak parancsot a visszavonulásra. A kaotikus helyzetet az egyik ukrajnai gyalogdandár visszavonulása idézte elő, emiatt vált kritikussá a harctéri szituáció. A pozíciókat

az érkező immár legendássá vált 47. gépesített dandár próbálta visszaszerezni, ám eddig nem jártak sikerrel.

From a Russian source:«The Ukrainian resource DeepState reports that two battalions of the 31st brigade of the Ukrainian Armed Forces were encircled in the vicinity of Progress in the Pokrovsky direction, and the command of the brigade prohibits those surrounded from leaving the pic.twitter.com/SYwvva27kD