Furcsa szövetség szerveződik Európa egyik vezető hatalma ellen, a háttérben felsejlik egy évszázados konfliktus

Július közepén megtartották az úgynevezett Baku Kezdeményezés Csoport (Baku Initiative Group) első kongresszusát az azeri fővárosban. A résztvevők állítása szerint a csoport azért jött létre, hogy a „francia kolonializmus” ellen harcoljanak, és tagjai között Franciaország tengerentúli területein, valamint Korzika szigetén működő pártok és függetlenségi mozgalmak találhatók. A csoport még tavaly júliusban alakult meg Azerbajdzsán kezdeményezésére, de a mostani volt az első nyilvános találkozójuk. A kezdeményezés annyira gyerekcipőben jár, hogy a honlapjukon egyelőre annyi szerepel, hogy fejlesztés alatt áll, látogassunk vissza később. A közösségi média különböző felületein azonban már aktívak.

Ilham Alijev azeri elnök maga is felszólalt a Baku Kezdeményezés Csoport kongresszusán, ahol azt mondta:

Támogatjuk önöket, amíg szabadok nem lesznek. Egyes országok még mindig szenvednek ettől. (...) Kötelességünk segíteni ezeket az országokat abban, hogy megszabaduljanak a múlt e lázító maradványától

– mondta Alijev.

Első ízben az idén májusban kitört új-kaledóniai zavargások idején merült fel, hogy Azerbajdzsán nemcsak a szavak szintjén, hanem tevőlegesen is támogatja a francia „gyarmati uralom” ellen fellépő függetlenségpártiakat. Májusban az óceániai Új-Kaledóniában súlyos zavargások voltak, amelyek több halálos áldozatot is követeltek. Az eseményekről akkor itt írtunk bővebben:

A felkelést egy helyi választójogi szabályozás váltotta ki, amely az őslakos kanak törzs szerint ellenük irányult. A közösségi médiában akkoriban számos fotó és videó terjedt, ahol a felkelők az új-kaledóniai mellett azeri zászlókkal vonultak fel.

