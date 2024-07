Nagyon megindult az orosz hadsereg: máris elesett Vovcse

Vovcse a harmadik település a szektorban, melyet az oroszok elfoglalnak pár napon belül: nemrég Prohresz és Lozuvacke is elesett.

Az orosz katonák mindössze 20 kilométerre vannak a következő várostól, Pokrovszktól.

The Russian invasion army captured .Ukrainian troops could avoid being encircled north of Prohres, last minute. #NewsMap