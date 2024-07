Orosz és kínai bombázók jelentek meg Amerika közelében

A NORAD 2024. július 24-én észlelt, követett és elfogott két orosz Tu–95 és két kínai H–6 katonai repülőgépet, amelyek az alaszkai légvédelmi azonosító zónában (ADIZ) tevékenykedtek. Az elfogást az Egyesült Államok és Kanada NORAD vadászrepülőgépei hajtották végre

– áll a Parancsnokság közleményében.

Az Észak-amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság az Egyesült Államok és Kanada közös parancsnoksága az észak-amerikai légtér védelmére.

A közlemény megjegyezte, az orosz és a kínai gépek a nemzetközi légtérben maradtak, és nem léptek be az amerikai vagy a kanadai légtérbe.

Ez az orosz és kínai tevékenység az alaszkai ADIZ-ban nem tekinthető fenyegetésnek, és a NORAD továbbra is figyelemmel kíséri a versenytársak tevékenységét Észak-Amerika közelében, és a jelenlétre jelenléttel válaszol

– írta a parancsnokság.

Az orosz Tu–95-ös és a kínai H–6-os is bombázó repülőgépek.

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept. https://t.co/EKg3G30lmW