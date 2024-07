Színt vallott Joe Biden: elárulta, miért lépett vissza az elnökjelöltségtől

Joe Biden amerikai elnök amerikai idő szerint szerda este először szólalt meg nyilvánosan, amióta vasárnap bejelentette visszalépését az elnökjelöltségtől. Biden az Ovális Irodából szólt a néphez, a demokrácia megmentésével és a generációváltás szükségességével magyarázva döntését.

Úgy döntöttem, hogy az előrelépés legjobb módja, ha átadom a fáklyát a fiatalabb generációnak, és ez a legjobb módja a nemzet egyesítésének

– fogalmazott az elnök 11 perces, az országos televíziókban is közvetített megszólalásában.

Tisztelem ezt a hivatalt. De a hazámat jobban szeretem

– mondta az elnök.

Kijelentette, világossá vált számára, hogy egységre van szükség a pártjában. Hangsúlyozta, hogy a második elnöki ciklusra is voltak tervei, de megfogalmazása szerint semmi, a személyes ambíció sem lehet fontosabb a demokrácia megmentésénél.

Életem legnagyobb megtiszteltetése volt, hogy az Önök elnökeként szolgálhattam. De a demokrácia védelmében [teszem], amely a tét – és amely fontosabb minden címnél. Erőt merítek és örömöt találok abban, hogy az amerikai népért dolgozom.

Biden a beszédben egy szóval sem említette Donald Trumpot, de világos utalást tett arra, szerinte mik között kell választania az amerikai népnek.

Az amerikaiaknak választaniuk kell, hogy előre- vagy hátralépnek, választaniuk kell a remény és a gyűlölet, az egység és a megosztottság között

– mondta.

Joe Biden ismét támogatásáról biztosította alelnökét, Kamala Harrist mint elnökjelöltet:

Tapasztalt. Kemény. Képességes. Hihetetlenül jó partnerem volt, és országunk jó vezetője.

Biden megjegyezte:

Amerika határvonal előtt áll. A most meghozott döntések meghatározók lesznek az amerikai nemzet és a világ számára egyaránt a következő évtizedekben.

Az elnök közölte, hogy a mandátumából hátralévő hat hónapban hivatali feladataira kíván összpontosítani. Tervei között említett gazdasági intézkedéseket, többi között a gyógyszerek elérhetőségének javítását, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szélesítését, valamint klímapolitikai lépéseket és a szövetségi Legfelsőbb Bíróság reformját.

Hangoztatta, hogy továbbra is nemzetközi összefogást szorgalmaz Putyin megállítására, és a NATO-ban elért egység mintájára hasonlót szeretne létrehozni a csendes-óceáni térségben is a szövetségesekkel. Hozzátette, hogy tovább dolgozik a gázai háború lezárásán, ami a közel-keleti stabilitásnak is feltétele.

Én vagyok az első elnök ebben az évszázadban, aki azt mondhatja az amerikai népnek, hogy az Egyesült Államok nem áll háborúban sehol a világon. Továbbra is összefogjuk a büszke nemzetek koalícióját, hogy megakadályozzuk Putyint abban, hogy elfoglalja Ukrajnát és még több kárt okozzon. Erősíteni fogjuk a NATO-t, és erősebbé és egységesebbé fogom tenni, mint bármikor történelmünk során. Ugyanezt fogom tenni csendes-óceáni szövetségeseinkért is. Tudják, amikor hivatalba léptem, az volt a hagyományos vélekedés, hogy Kína elkerülhetetlenül megelőzi, felülmúlja az Egyesült Államokat. Ez már nem így van

– mondta Biden, aki hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban nincs helye politikai erőszaknak, vagy az erőszak bármely más formájának.

Címlapkép forrása: Evan Vucci/AP Photo/Bloomberg via Getty Images