Zúgnak a rakéták, záporoznak a bombák: hatalmas gyakorlattal vennék el Peking kedvét egy Tajvan elleni inváziótól

A műveletek során rakétajárműveket és rakétavetőket is bevetettek, ami sok civil érdeklődését is felkeltette. Az ilyen típusú eszközök látványa ritka, ezért sokakat meglepett a telepítésük. Mivel a gyakorlat célja valódi harci helyzetek szimulálása „forgatókönyv nélkül”, a CNA (Central News Agency) szerint a katonai repülőgépek mozgásáról nem adtak előzetes tájékoztatást a nyilvánosság számára.

Az idei Han Kuang hadgyakorlat különlegessége, hogy csak a Penghu, Kinmen és Matsu külső szigeteken zajló gyakorlatokon használnak valódi lőszert.

A szárazföldi Tajvanon éles lőszer nélkül hajtják végre a műveleteket, és nem terveznek autópálya vészfelszállási vagy leszállási manővereket sem.

Taiwan preparing for possible Chinese invasion at Penghu (Pescadores) Islands.Penghu is a Taiwanese archipelago of 90 islets located just 30 miles from Taiwan's main island. Heavily fortified with a garrison of 60,000 troops, tanks, artillery, and anti-ship/air missiles. pic.twitter.com/uZbM76Ff2I