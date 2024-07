Brutális újítás érkezik: foghatja a fejét a Google?

A ChatGPT-t is fejlesztő OpenAI új, mesterséges intelligencia alapú keresőmotor létrehozásán dolgozik, amely valós időben lesz képes információkat elérni az internetről. A vállalat célja, hogy ezt az innovatív technológiát beépítse népszerű online chatbotjába, a ChatGPT-be - írta meg a The New York Times

A kaliforniai székhelyű startup csütörtökön blogbejegyzésben számolt be a SearchGPT-nek nevezett prototípusról, amelyet egyelőre kis felhasználói csoporttal és online kiadókkal tesztelnek.

A válaszok keresése a weben sok erőfeszítést igényelhet és gyakran többszöri próbálkozásra van szükség a releváns találatokhoz

- írta blogbejegyzésében az OpenAI. A vállalat szerint a valós idejű, internetről szerzett adatok segítségével a chatbotjuk gyorsabban és könnyebben lesz képes információkat szolgáltatni a felhasználók számára.

Az OpenAI nem az egyetlen vállalat ezen a területen;

olyan technológiai óriások is fejlesztenek hasonló eszközöket, mint a Google és a Microsoft.

Ezek a szolgáltatások kombinálják a hagyományos internetes keresőmotorokat a chatbotok funkcióival, amelynek köszönhetően képesek kérdésekre válaszolni, valamint online információkat összegezni.

A tervek szerint az új keresőmotor-technológiát integrálják majd a 2022 végén bemutatott online chatbotjuk, a ChatGPT felületére is.

Az új technológia lehetőséget ad arra, hogy a felhasználók kérdéseire aktuális információkkal válaszoljon, miközben linkeket is biztosít majd a releváns forrásokhoz.

Ezt az alábbi példával szemléltette az OpenAI: ha valaki megkérdezi az új rendszertől, hogy "Mikor kezdődik a párizsi olimpia?", akkor a SearchGPT nemcsak megadja a megnyitó dátumát, hanem akár híreket is belinkelhet hozzá.

Az OpenAI szerint olyan online kiadók is részt vesznek a tesztelésben, mint például a Reuters. Az együttműködés kapcsán elmondták, hogy egy "virágzó ökoszisztémát" szeretnének kialakítani a kiadók és alkotók számára.

Utóbbi állítás némileg ellentmondásos a startup vállalat szempontjából, ugyanis korábban több szerkesztőség, köztük a The New York Times is beperelte a céget és annak partnerét, a Microsoftot is. A lapok arra hivatkozva tettek feljelentést, hogy az AI fejlesztők jogtalanul használják fel az általuk írt szövegeket nagy nyelvi modelljeik tanítására.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images