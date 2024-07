Iszkander-rakéta csapott be Ukrajna legnagyobb tankgyárába

A harkivi harcjárműgyár egykor Ukrajna legnagyobb hadiipari üzeme volt, a háború kezdete óta azonban többször is lebombázta az orosz hadsereg. Jelenleg úgy fest, szovjet harckocsik javítására és modernizálására használják.

A napokban Iszkander-rakéta csapott be az ipari komplexum egyik üzemcsarnokába. Az Oroszország által publikált drónfelvételen jól látható, hogy nem ez az első találat, de még mindig folynak a munkálatok a frontvonaltól alig 80 kilométerre található létesítményben.

It seems that Russian Forces hit Kharkiv Armored Plant, which seemed to still be actively repairing and refurbishing T-64 and T-72 MBTs, despite having already been hit once(looking at the damage to the roof)They hit both the Building and the Tanks with Iskander-Ms pic.twitter.com/kkKA9qw1hs