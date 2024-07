Olyan válsággal néz szembe Kína szomszédja, amivel már nem biztos, hogy meg tud birkózni

Mianmarban 2021-ben tört ki véres polgárháború, miután a katonai vezetés egy puccsal átvette a vezetést. A megoldás továbbra is távolinak látszik, miközben egyre nehezebben tudnak megbirkózni a sokasodó nehézségekkel. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a kormány helyzetét egy körvonalazódó energiaválság is nehezíti – írja a The Diplomat.

A délkelet-ázsiai országban az energiatermelés egy jelentős részét saját erőforrásból oldja meg, amely nagyban támaszkodik a hazai szénhidrogéntermelésre. A legnagyobb gázmező, a Jamana azonban az élettartama végéhez közeledik, ez pedig a kitermelésben is egyre jobban meglátszik. Az ország gázimportja Thaiföldre 47 százalékkal csökkent az elmúlt három évben, miközben az energiatermelés 35 százalékkal esett. A probléma megoldására korábban már születtek tervek, viszont ezeket a polgárháború veszélybe sodorta.

A Mianmarban tomboló fegyveres harcok következtében a befektetők is elhagyták Kína szomszédját, a valuta romlott.

Ennek az lett a következménye, hogy szinte megfizethetetlenül drága lenne Najpjidónak külföldről vásárolnia energiahordozókat. Először tehát arra lenne szüksége a kormánynak, hogy helyreállítsa a bizalmat az ország felé, amely viszont nem fog menni a harcok befejezése nélkül. Közben az is világos, hogy a katonai vezetés nem reagál megfelelően a gazdasági problémákra. A vezetés igyekezett személycserékkel változást hozni a kényes területeken, de ezek nem oldották meg az alapvető problémákat.

A rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy az elit hangzatos, de alátámasztatlan kijelentésekkel igyekszik fenntartani a bizalmat, miközben a média a sikerekről harsog. A valóságban azonban ezek a nagyszabású projektek szinte minden esetben hamar leállnak, vagy el se kezdődnek. Min Aung Hlaing miniszterelnök például tucatjával jelentett be erőműveket, miközben ezekből szinte semmi sem lett. A csökkenő termelés már a legnagyobb városokban is sorozatos áramkimaradásokhoz vezet.

A The Diplomat szerint a katonai vezetőknek teljesen át kellene értékelniük a politikájukat, hogy valahogy kikecmeregjenek a jelenlegi helyzetükből. Elsődlegesen meg kell nyitniuk az országot a külföldiek előtt, amely lassan újra növekedést hozhat. Ezen felül az energiaszektor teljes átalakítása is szükséges lenne, mivel a gázmezők kimerülőben vannak és a jövőben már inkább a fenntartható, zöld megoldásokra kellene koncentrálni. Közben a helyzet politikai szempontból is egyre kényesebb. A csökkenő gáztermelés miatt a vízerőművekre jóval nagyobb figyelem helyeződik, ám

ezek sokszor éppen azokon a területeken fekszenek, ahol mindennaposak a kormányerők összecsapásai a felkelőkkel.

Összességében egyelőre nem igazán körvonalazódik a kiút a szorult helyzetből Najpjidó számára, megoldás hiányában pedig a rendszer fenntartása is még nehezebbé válik. A fokozódó harcok miatt az elmúlt egy évben jelentős területet is vesztettek a kormányerők, több kulcsfontosságú területről is visszavonulni kényszerültek. Ha ezt tetézzük a gazdasági és áramellátási problémákkal, akkor a katonai junta könnyen abban a helyzetben találhatja magát, hogy egyszerűen elfogy a talaj a lába alól.

Címlapkép forrása: Thierry Falise/LightRocket via Getty Images