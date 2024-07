Videókon a pusztítás: rakétatámadás érte az orosz katonai támaszpontot

A Novofjedorivka közelében lévő Szaki katonai légi támaszpontot helyi idő szerint péntek hajnali 3 óra körül legalább két súlyos rakétatámadás érte. A videókon több mint 100 méteres tüzek, gomolygó füst és számos másodlagos robbanás volt látható. A Krimszkíj Veter egy repülőgép-lőszerraktár megsemmisüléséről számolt be, ami orosz levegő-levegő rakéták beindulásához vezetett. Az Astra megerősítette két orosz szolgálati személy sérülését.

Аэропорт Саки в Крыму находится в пределах досягаемости украинских бомбардировок.Saki Airport in Crimea is within range of Ukrainian bombing. pic.twitter.com/FuZiG2ZQQg