Trump elleni merénylet: elképesztő részletekre derült fény

"Személyes eligazítást kellett volna tartanunk a titkosszolgálat tagjaival, amikor megérkeztek, de ez soha nem történt meg" - mondta Jason Woods, a pennsylvaniai Beaver megyében működő SWAT-csapat vezető mesterlövésze.

A merényletkísérlet óta először nyilatkoztak nyilvánosan a helyszínen tartózkodó SWAT-csapat tagjai és feletteseik.

Elmondták, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy meghiúsítsák a támadást. Most azonban együtt kell élniük ezzel a kudarccal. Az ABC emlékeztet arra, hogy a merényletkísérlet Kimberly Cheatle titkosszolgálati igazgató lemondásához vezetett. A merényletkísérletet követően pedig egy sor bűnüldözési és kongresszusi vizsgálatot jelentettek be - ezek középpontjában pedig éppen a kommunikáció és koordináció áll.

A Secret Service szóvivője nem kívánt közvetlenül reagálni Woods és kollégái észrevételeire. Jelezte ugyanakkor: "elkötelezettek vagyunk amellett, hogy jobban megértsük mi történt Donald Trump volt elnök elleni merényletkísérlet előtt, alatt és után. Ez magában foglalja teljes körű együttműködésünket kongresszusi és FBI-vizsgálatokkal."

Woods szerint több koordinációra lett volna szükségük a Secret Service-szel. Elmondása szerint az első kommunikáció köztük és az ügynökök között csak lövöldözés után történt meg. Akkorra azonban már túl késő volt.

Woods és csapata már délelőtt elfoglalták helyüket július 13-án a Pittsburgh mellett található Butler Farm Show területén. A helyszínt raktárépületek komplexuma szegélyezte.

A 20 éves elkövető, Thomas Matthew Crooks nevű fegyveres gyanút keltett ugyan bennük,

de még így is sikerült kikerülnie őket. Pont annak az épületnek tetején foglalt állást, ahol mesterlövészek voltak elhelyezve. Bár mesterlövészük képeket készített róla és telefonált parancsnokságra, egy órán belül Crooks tüzet nyitott kevesebb mint 200 méterre Trumptól.

