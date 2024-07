Nagyon ritka páncélost videóztak Ukrajnában - Harcra kész Kijev legmodernebb saját fejlesztésű járműve?

Nemrég a TikTokon jelent meg egy később az X-re (korábban Twitter) is átterjedő videó, amin az ukrán páncélosfejlesztés egyik ékkövének szánt BMP-1TSZ lövészpáncélos látható gyakorlat közben.

: Extremely rare footage - A very rare BMP-1TS infantry fighting vehicle firing an RK-2 Barrier ATGM on a training ground, most likely during training.The video was posted 3 hours ago on TikTok. #Ukraine