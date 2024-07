Kiderült, mit tud élesben az új észak-koreai fegyver a NATO tüzérsége ellen

Ma szinte kétséget kizárólag kiderült, hogy Oroszország nemcsak rakétákat és tüzérségi lőszereket, hanem páncélozott járműveket is kapott Észak-Koreától: a harkivi fronton megjelent egy phenjani Bulszae-4-es önjáró páncéltörő rakétarendszer. Arról, hogy ez micsoda és mit tud, itt írtunk:

Az ukrajnai háborúval foglalkozó elemzők összekapcsolták az eseményt egy korábbi, márciusi találattal: egy ismeretlen, felülről érkező irányított páncéltörő rakéta lőtt ki egy brit AS-90-es önjáró tarackot. A tarack a harkivi határhoz közel üzemelt, a rakéta Oroszország területéről érkezett.

Elemzők szerint nagyon valószínű a rakéta röppályája, sebessége, kinézete alapján, hogy Oroszország már tavasszal használta a Bulszae-4-est és azzal lőtte ki a brit önjáró tüzérségi rendszert.

Destruction of Ukrainian 155mm AS-90 howitzer by what is most likely North Korea's Bulsae-4 ATGM. This footage was released this spring, at the time was unclear what type of munition was used. Javelin-Spike like trajectory, working engine, relatively low speed. The same https://t.co/EGYoEExiXr