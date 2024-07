Bejelentették: szuper újítások érkeznek a magyarok milliói által használt Google Mapsre és a Waze-re

A Google új funkciókkal bővíti népszerű navigációs szolgáltatását, a Google Mapset, amellyel a térkép-alkalmazás még inkább hasonló lesz, mint a szintén a vállalat tulajdonában álló Waze. Az újításokkal könnyebb lesz a felületen a közúti balesetek bejelentése, valamint az épületbejáratok és parkolóhelyek megtalálása - írja a The Verge

A Waze-ből már jól ismert eseményjelentő-funkció integrálásával

a Google Maps felhasználói is könnyedén jelenthetnek be útlezárásokat, építkezéseket, sebességmérő kamerákat vagy rendőri jelenlétet.

A más autóvezetők által jelentett incidenseket pedig egy koppintással megerősíthetik majd a felhasználók.

A Google 2013-ban vásárolta meg a Waze-t, amelynek egyik legnagyobb előnyét éppen a közösségi alapon működő eseménybejelentő-rendszere adja. A jelenlegi fejlesztéseket elnézve a The Verge szerint úgy tűnhet, hogy a a Google Maps és a Waze egyre közelebb kerül egymáshoz a funkciók terén. Azonban Can Comertoglu, a Google Maps termékvezetője elmondta, hogy bár a két alkalmazás hasonló funkciókat kínál, továbbra is különállóak maradnak. A vezető kiemelte, hogy

A Waze felhasználói nagyon elkötelezettek. Jobban kedvelnek néhány dolgot, a Waze-ben, mint a Google Maps-ben, és tudjuk, hogy ez fordítva is igaz.

Egy másik jelentős fejlesztés a Google Maps-ben az úti célról elérhető információk bővítése.

Ez azonosítja az adott épületet piros színnel kiemelve azt, valamit zöld színnel fogja jelezni az épület bejáratát.

Mindemellett, az úti célhoz közeli parkolókat is megjeleníti majd az alkalmazás.

Az eseménybejelentés már most elérhető Androidon, iOS-en, míg a további funkciók "az elkövetkező hetekben" kerülnek bevezetésre.

Hogy ne maradjon le versenytársától, a Waze is számos újítást fog kapni. A felhasználók mostantól különböző típusú közlekedési kamerákat jelenthetnek a felületen: többek között olyanokat is, amelyek a buszsávokban való haladást, vagy az utasok biztonsági övét ellenőrzik.

Emellett az úton történő események mellett a felhasználók már különféle, forgalmat befolyásoló rendezvényeket (pl.: maratonok, koncertek) is jelezhetnek majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images