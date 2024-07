Egyetlen videó arról, miért is szeretik annyira a Bradleyt az ukrán katonák

A felvételen jól látható: az amerikai M2A2 kiégett felvakon halad keresztül, kilőtt páncélosok mellett gurul el, majd harcba keveredik az orosz erőkkel. A gépre többször is rálőnek az oroszok nagy kaliberű fegyverekkel, egyszer közvetlen találat is éri a páncélost, de tovább gurul.

Video of a Bradley from Ukraines 47th Mechanized Brigade coming under fire and surviving a strike. https://t.co/komsi8UL3y