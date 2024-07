Egyre nagyobb bajban Washington a jövő vadászgépével: szünetel a csúcsmodern lopakodó programja

Frank Kendall, az amerikai légierő titkára a Life Cycle Industry Days konferencián elmondta, hogy szünetet tartanak a fejlesztéssel. Hozzátette, hogy az amerikai légifölény biztosítására épített további gépek programját nem adják fel, továbbra is az eddigieknek megfelelően haladnak vele. Kendall nem részletezte pontosan, hogy mennyi időre tolódhatnak ki a Next Generation Air Dominance (NGAD) vadászgép bevetésére vonatkozó tervek, de hangsúlyozta, hogy alaposan át kell gondolni a repülőgép tervezését. A tisztviselők most néhány hónapot szánnak arra, hogy kitalálják, vajon a megfelelő tervezést választották-e és biztosítsák, hogy helyes irányba haladnak. Egyesek attól tartanak, hogy ez akár a program törléséhez is vezethet, Kendall megnyugtatta az aggódókat:

Teljesen biztos vagyok benne, hogy lesz hatodik generációs, személyzettel ellátott repülőgépünk.

A döntés különösen kellemetlen hír lehet a Boeing és a Lockheed Martin számára, mivel ezek a hadiipari konglomerátumok vetélkednek egymással a jövedelmező NGAD-szerződésért. Rajtuk kívül még a GE Aerospace és a Pratt & Whitney vesz részt a vadászgép hajtóművének kifejlesztésében. Kendall hangsúlyozta, hogy bár továbbra is az NGAD-ot mint személyzettel ellátott repülőgépet helyezik előtérbe, mérlegelik egy pilóta nélküli változat lehetőségét is.

Az amerikai légierő határozatlanságát elsősorban költségvetési megszorítások és technológiai innovációval kapcsolatos aggodalmak okozzák.

A Pentagon közel két évtizede dolgozik azon, hogy az ötödik generációs F-22 Raptor vadászgépeket lecserélje, ám eddig ennek nem látszódik az eredménye. A hezitálásban azonban a hadászatban is egyre nagyobb teret nyerő mesterséges intelligenciának is nagy szerepe van. Az év elején egy számítógép által irányított F-16-os sikeresen szimulált egy pilóta nélküli vadászgép elleni légi harcot. Az sem világos továbbá, hogyan befolyásolják az NGAD késedelmei a hajtóműfejlesztési erőfeszítéseket.

John Sneden, az amerikai légierő hajtóművekért felelős vezetője viszont szerint nem vakvágány a jelenlegi irány, csak időt kell hagyni. A meghajtásra szerinte körülbelül még 10-15 évet kell szánni a tényleges kifejlesztésig. A Next Generation Adaptive Propulsion (NGAP) hajtómű várhatóan adaptív turbóventilátor technológiákat alkalmaz majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images