Fotók szivárogtak ki az új iPhone-ról

Most először jelentek meg fotók az iPhone 16 új dizájnjáról. Ugyan közösségi médiában közzétett fotókon látható készülékek csak "dummy-k", azaz nem működő mobilok, jól látszik a képeken az új hátlapi kamerarendszer, illetve az ötféle színárnyalat is - írta meg a 9to5Mac

A várakozások szerint az iPhone 16 új hátlapi kamerarendszert fog kapni: az új elrendezésben a főkamerát és a széles látószögű objektívet függőlegesen helyezik majd el egymás alatt.

A Sonny Dickson technológiai újságíró által ma közzétett képek tovább erősítik ezt a változást:

a fotókon látható hátlapi kamerasziget kisebb, mint a korábbi modelleken és az átlós elrendezés helyett egymás alatt láthatóak az objektívek.

A képek nemcsak a kamerarendszer újdonságait mutatják be, hanem az iPhone 16 termékcsalád új színeit is. A 9to5Mac emlékeztetőül megjegyzi, hogy az iPhone 15 és iPhone 15 Plus kék, sárga, rózsaszín, zöld és fekete színekben elérhető.

Korábbi értesülésekkel összhangban, a ma megjelent fotók szerint az iPhone 16 és iPhone 16 Plus,

kék,

rózsaszín,

fehér,

fekete,

és zöld színekben érkezhet majd.

Az iPhone 16 és iPhone 16 Plus a külsőn túl várhatóan számos technikai fejlesztést is kap majd. A gyártó új A18-as processzora mellett a modellekbe 8 GB RAM is kerülhet, az eddigi 6 GB helyett. Korábbi hírek szerint az Apple egy új Capture gombot is elhelyez a mobilokon, amelyekkel a felhasználók a fényképezőgépekhez hasonlóan lőhetnek majd fotókat a készülékükkel.

Az új modelleket szeptemberben jelentik majd be az iPhone 16 Pro és Pro Max készülékekkel, valamint az új Apple Watch okosórával együtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images