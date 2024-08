Felturbózták az oroszok az egyik legrettegettebb fegyverüket – Ezzel fél Európát rettegésben tudják tartani

Az orosz-ukrán háború egyik legrettegettebb fegyverei közé tartozik az Iszkander rakéta, amelyet Moszkva rendszeresen vet be ellenséges célpontok ellen. A fegyverrel nagy tervei vannak az oroszoknak, ez pedig rossz hír lehet Kijevben – írja az Army Recognition.

Maga Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be 2024 júniusában, hogy az amerikai rakétatelepítésekre válaszul az oroszok is közepes, illetve rövid hatótávolságú rakétákat fog helyezni szerte Oroszországban. Az egyik legfontosabb eszköz a megfélemlítésben az idén tavasszal bemutatott Iszkander-1000-es lehet, ezzel Kalinyingrádból gyakorlatilag fél Európa elérhető lenne. A ballisztikus rakéta a nevéből adódóan ezer kilométeres körzetben tudja elérni a célpontokat, amely éppen a duplája az ukrajnai háborúban eddig bevetett Iszkandereknek.

Az elmúlt hónapokban Moszkva előszeretettel vetette be a kelet-európai országban vívott háborúban az Iszkander és a Kindzsal rakétákat, mivel ezek ellen gyakran tehetetlenek az ukrán elhárító rendszerek. Azt is felismerték, hogy vannak olyan területek, ahol lehet

javítani a képességeiken, így Növelnék a hatótávolságot, erősebb robbanófejeket kapnának és a légvédelem kikerülésének képességét erősítenék.

A tervek között szerepel, hogy a céltól való eltérést maximum 5 méterre csökkentsék. Átvariálják az üzemanyagot is, ennek köszönhetően képes lesz elérni a 3100 m/s sebességet is. Ezzel a tempóval összesen 900-1000, de akár 1200-1300 kilométeres távolságon belül tud pontosan becsapódni. A robbanófej mérete 350 kilogrammos lesz, különböző variánsokkal lesz elérhető. A tulajdonságai miatt a nyugati légvédelmi rakétarendszereknek szinte semmi idejük nem marad észlelni és védekezni a rakéta ellen. A cél távolságától függően mindössze néhány perc állhat rendelkezésre a rakétaelhárító berendezéseknek, hogy megsemmisítsék a támadó eszközöket, amely még a legmodernebb rendszereknek is nagy kihívást jelenthet.

Putyin szerint ez Oroszország válasza arra, hogy az Egyesült Államok rakétarendszereket telepít Németországba.

Vélhetően ezekkel az eszközökkel terveznek lecsapni az ukrán F-16-os vadászgépekre is, amelyek éppen a napokban érkeztek meg Kijevbe.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images