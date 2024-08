Nagy ütést kapott az orosz haditengerészet - Oda az egyik csúcsfegyver

A hétvége során Ukrajna újabb támadást indított az egyébként is megtépázott állapotban lévő orosz Fekete-tengeri Flotta ellen a Krím-félszigeten. Az akció során nagyon úgy néz ki, hogy végleg hullámsírba küldtek egy Kilo-osztályba tartozó tengeralattjárót.

A rendelkezésre álló információk szerint a Rosztov-na-Donu rakétatalálatot kapott és elsüllyedt Szevasztopol kikötőjében.

A helyzet iróniája az, hogy a Kilo 636.3-as tengeralattjárót nem most érte először találat. 2023 szeptember 13-án egyszer már eltalálta egy cirkálórakéta, az akkor napvilágot látott fotók alapján lényegében gazdasági totálkárt szenvedett: a hajó hídja lényegében eltűnt, a törzs több ponton szétnyílt. Mindettől függetlenül úgy néz ki, az oroszok megpróbálták megjavítani.

A Fekete-tengeri Flotta 4. Tengeralattjáró Dandárjában hivatalosan hét Kilo-osztályú hajó teljesített szolgálatot, a Novorisszijszket azonban nagygenerál céljából még a háború előtt a Balti-tengerre vitték, a Krasznodár pedig valószínűleg a Földközi-tengeren rekedt. Pillanatnyilag tehát négy tengeralattjáró állomásozik az ukrán partok közelében: az Alrosza, a Sztarij Oszkol, a Velikij Novgorod illetve a Kolpino.

Címlapkép: a Rosztov-na-Donu 2014-ben. A címlapkép forrása: mil.ru/Ministry of Defense of Russia via Wikimedia Commons