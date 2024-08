Állítólag Njú Jorknál is bekerítették az ukrán katonákat

Az ukrán védők jelenleg azon dolgoznak, hogy ki tudjanak törni az orosz körgyűrűből, de komoly veszteségeik vannak – írja a TASzSz.

Ukrán források nem erősítették meg a bekerítésről szóló orosz híreket, de annyi ismert, hogy Njú Jork heves támadás alatt áll nagyjából két hete. Az ukrán kormányból arról jöttek hírek, hogy az orosz légierő nagy mennyiségű szárnyasbombát zúdított a kistelepülésre.

Russia shelling Ukrainian New York, Donetsk region with guided aerial bombs.Once Ukraine is allowed strikes on a larger part of Russia with Western weapons, our Defenders will be able to strike down Russian aircraft that launch these bombs. We cannot fight with our hands tied. pic.twitter.com/hxT0h3tOe2