Áttörést értek el a tudósok: új anyaggal kezelnék az ízületi betegségeket

Bár az új anyag első ránézésre egy "gumiszerű ragacsnak" tűnik, valójában

egy komplex molekuláris hálózatról van szó, amely képes lehet a szervezetben található természetes porcok regenerálására.

A kutatók kísérleteik során állatok térdízületében használták az anyagot és mindössze hat hónap alatt jelentős javulást figyeltek meg a sérült porcokban. Az ízületekbe juttatott anyag képes volt serkenteni a természetes biopolimerek - kettes típusú kollagént és proteoglikánokat - termelődését, amelyek lehetővé teszik az ízületek mechanikai rugalmasságát.

Samuel I. Stupp, a tanulmány egyik vezető szerzője elmondta, hogy a felnőtteknél jelentkező ízületi problémák fő oka, hogy a porcok nem rendelkeznek megfelelő, természetes regenerációs képességgel. Az újonnan kifejlesztett bioaktív anyag azonban képes javulást előidézni, ezzel pedig a szakember szerint nagy klinikai igényt elégíthet ki a jövőben.

A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban megjelent tanulmány szerint az előállított anyag kétféle komponensből áll: egy bioaktív peptidből és egy módosított hialuronsavból.

A peptid az ízület növekedéshez és fennmaradásához járul hozzá, míg a hialuronsav az ízületek kenőanyagában megtalálható anyag.

A felfedezett struktúra hatékonyságának értékeléséhez a kutatók birkákon végeztek teszteket, mivel a juhok térdei hasonlóak az emberi térdekhez teherbírásban és mechanikai terhelhetőségben. A kutatók az ízületekben található defektusokba (porchiányos részekbe) sűrű, pasztaszerű anyagot fecskendeztek be, ahol az gumiszerű mátrixszá alakult át.

A beavatkozás hatására az ízületekben a porc növekedésnek indult, és jobb minőségű szövetet is eredményezett.

Stupp elképzelései szerint az új anyagot nyílt ízületi vagy artroszkópos műtétek során lehetne alkalmazni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images