Egy tanulmány szerint akár májkárosodást is okozhatnak az alábbi étrend-kiegészítők

Az utóbbi években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a természetes étrend-kiegészítők, amelyek használatával a fogyasztók általános egészségi állapotukat szeretnék javítani. Azonban egy friss kutatás rávilágított arra, hogy ezek a népszerű növényi szerek, mint például a kurkuma, a zöld tea és az ashwagandha akár a máj károsodásához is hozzájárulhatnak - számolt be a New Atlas