Felvonták az orosz zászlót Njú Jorkban – Bekerítés fenyegeti a megmaradt ukrán egységeket

Az egykor 10 ezer fős lakosú település északnyugati részén található egykori iskola épületére mászott fel egy orosz katona, és tűzte ki a zászlót Njú Jorkban. Az épület mintegy 500-1000 méterre van az eddig ismert frontvonaltól, és a katona mindenféle óvatoskodást nélkülöző akciója arra enged következtetni, hogy nincs már ukrán jelenlét a közelben sem.

Ezzel pedig egyre inkább szorul a hurok a településtől keletre harcoló ukrán védők körül. Az oroszok immáron már csak pár utcára vannak a település végétől, napokon belül a kezükre kerülhet a teljes város.

Ukrainian mapping dropped a crazy update that shows 1/3 of the entire East Niu-York Line had collapsed to the Russians. The circumstances of how the territory changed hands is unknown. Either Ukrainians had abandoned positions in a mass withdrawal or it could be regrouping pic.twitter.com/aM6K5ymzAn