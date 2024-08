Itt van a fordulat? Átvette a vezetést Kamala Harris!

A RealClearPolling kétfős versenyt figyelembe vevő átlagában 2023 szeptembere óta első alkalommal a demokrata elnökjelölt, azaz Joe Biden visszalépését követően Kamala Harris áll az élen, mindössze 0,2 százalékponttal. A FiveThirtyEight összesítésében jelenleg közel 2 százalékpontot ver Harris a republikánus zászlóvivőre, Donald Trumpra.

A FiveThirtyEight 2023 óta szabadúszóként dolgozó alapítója, Nate Silver által készített előrejelző modell alapján

augusztus 4. óta Kamala Harris nagyobb győzelmi eséllyel rendelkezik az elnökválasztáson, mint Donald Trump volt elnök.

A modell figyelembe veszi az Egyesült Államok választási rendszerének sajátosságait, a billegő államok eredményeit és többek közt a gazdaság állapotát is.

Silver összegzése egyébként jelenleg közel 2 pontos országos előnyt mutat Harris számára a felmérések átlaga alapján, ami igazán szoros versenyről tanúskodik a két elnökjelölt között. A FiveThirtyEight aggregáltja szintén 1,9 százalékponttal magasabbra méri a demokrata, mint a republikánus támogatottságát.

A RealClearPolling összegzésében egyelőre ennek csupán tizede, 0,2 százalékpont Harris előnye, és náluk csak tegnap, augusztus 5-én vette át a vezetést a demokrata jelölt.

szembetűnő azonban, hogy Erre legutóbb 2023. szeptember 11-én volt példa,

döntetlenre pedig október 19-én állt Joe Biden és Donald Trump a RealClearPolling szerint. Az újdonsült demokrata jelölt és a volt republikánus elnök között záródó olló arra enged következtetni, hogy

Bidennél jobb esélyekkel nézhet elébe a november 5-i elnökválasztásnak az alelnöke, Kamala Harris.

A Cook Political Reportnál ennek ellenére továbbra is a Biden visszalépése előtt taroló Trump viszi a pálmát 47,1%-46,3%-ra. A New York Times átlagában döntetlen a verseny, míg az Economistnél szintén Harris áll az élen 1 ponttal, miután tavaly október óta először a demokraták itt is átvették a pole-pozíciót tegnap.

Összességében tehát Biden visszalépése óta nincs egyértelmű esélyese a Fehér Házért zajló versenyfutásnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images