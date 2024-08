Megvan a világ egyik legveszélyesebb terrorszervezetének az új vezetője – Mostantól ő lesz Izrael elsőszámú célpontja

Nem várt sokáig az új vezető megnevezésével a Gázai övezetben hatalmas befolyással bíró Hamász. Július 31-én Teheránban vesztette életét az eddigi vezető, Iszmáíl Hanije, aki viszont már így is évekkel ezelőtt Katarba tette át a székhelyét, onnan irányította a szervezetet. A vezető már régóta rajta volt Jeruzsálem céltábláján, az új iráni elnök beiktatási ünnepségét sikerült kihasználniuk. Kevesebb mint egy héttel ezt követően a legtöbb hír a lehetséges megtorlásról szól, Irán a legtöbb vélekedés – és a teheráni fenyegetés szerint is – nagyszabású támadást tervez indítani Izrael ellen, amelyben számos milicista alakulat részt vehet.

Esz-Szinvár neve nem jelent meglepetést, mivel eddig is a Hamász egyik legfontosabb alakja volt.

Már fiatalon bekapcsolódott a közéletbe, az egyetemi tanulmányai után viszont radikális akciókat hajtott végre. 1989-ben két izraeli katonát és négy palesztint rabolt el és gyilkolt meg – utóbbiakat azért, mert úgy vélte, hogy árulók. Jeruzsálem elfogta és elítélte, négyszeres életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ám 22 év múlva 2011-ben egy nagyszabású fogolycsere keretében szabadult. A szabadsága elnyerése után hamar egyre nagyobb rangra tett szert, és kezdett szorosabb kapcsolatot ápolni Iránnal és a Hezbollahhal is.

Esz-Szinvár már 2017 óta vezető tisztséget tölt be a Hamászban is, amikor ott Haníje helyett megválasztották vezetőnek a Földközi-tenger melletti területre. Szélsőséges eszméket képvisel, semmilyen módon nem hajlandó elismerni Izrael létezését, több alkalommal is tett radikális kijelentéseket:

Inkább meghalunk mártírként, mint hogy elnyomás és megaláztatás miatt haljunk meg

vagy

Készek vagyunk meghalni, és tízezrek fognak meghalni velünk együtt.

2021-ben újabb négy évre nevezték ki a Hamász gázai ágának vezetőjévé, ezzel pedig

ő volt Hanije mögött a második számú személy a szervezetben, „Gáza valódi ura”.

Régóta rajta van Jeruzsálem radarján, legvakmerőbb tettét 2021-ben tette. Ekkor egy nyilvános megjelenése alkalmával gyakorlatilag arra kérte az izraelieket, hogy döntsenek az ellene hozott merényletről, ő a következő órát az utcán fogja tölteni. Tényleg ezt történt, többnyire a palesztin híveivel fotózkodott. Úgy tartják, hogy ő az egyik ötletgazdája a 2023. október 7-i támadásnak Izrael ellen, a másik felelősnek Mohammed Deifet, a katonai szárny vezetőjét tartják. A hírszerzési jelentés azt feltételei, hogy a háború kirobbanása óta egy alagútrendszerben bujkál, miközben túszok veszik körbe, akik emberi pajzsként védik. A konfliktus kirobbanása óta gyakorlatilag hajtóvadászat zajlik ellene, ám eddig nem sikerült a nyomára akadni.

Címlapkép forrása: Ali Jadallah/Anadolu Agency/Getty Images