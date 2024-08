Ukrán elitdandár léphette át az orosz határt – Felvételeken az Oroszország elleni támadás

Egyre több felvétel kerül fel a közösségi médiába, és orosz Telegram-csatornákra a Kurszk elleni ukrán támadásról.

Úgy néz ki, a támadásban a 22. gépesített dandár, és a 82. légideszantos dandár egységei vettek részt, utóbbi jelenlétét az amerikai Stryker páncélozott szállító harcjárművekre (4. videó) alapozzák az elemzők.

The Russian MoD and several Russian telegram channels say that Ukraine has conducted an advance into Kursk oblast today, including with elements from Ukraine's 22nd Mechanized Brigade and possibly Strykers from the 82nd Air Assault Brigade. https://t.co/BSvE2lTyQL — Rob (Lee) August 6, 2024

A SHOT Telegram-csatorna, az orosz védelmi minisztérium jelentésére hivatkozva arról számolt be, hogy 11 harckocsi és 22 páncélozott jármű lépte át az orosz határt. A védelmi minisztérium az offenzíva megállításáról, és a támadó egységek megsemmisítéséről is jelentett. Az ukrán veszteségekről még nem kerültek elő felvételek.

Megjelent egy olyan felvétel is, amelyen egy lelőtt Ka-52 „Alligator” harci helikopter látszik. A veszteséget elismerték az orosz Telegram-csatornák is.

Photo of the burning crashed/downed Russian Ka-52 helicopter. Presumably somewhere in the Sudzha area of the Kursk region of Russia. https://t.co/fGSUTaRlmR — Special (Kherson) August 6, 2024

Egy drón által készített képen két kiégett orosz T-62-es harckocsi látható, Kamaz teherautóra pakolva. Valószínűleg szállítás közben érte találat az egységet.

Two Russian Kamaz 65221-53 with two T-62 tanks destroyed during the transportation somewhere in the Sudzha area of the Kursk region of Russia. https://t.co/09LW4kpcjS — Special (Kherson) August 6, 2024

Azt egyelőre nem tudni, hogy áll valójában az akció, ahogy az sem ismert, hogy ukrán kézre került-e akár egy orosz település is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images