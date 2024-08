Ukrán páncélosok rohanták meg Oroszország területét: támadás alá került Kurszk megye

Az orosz médiából eddig annyi megerősítés jött, hogy valóban támadás érte Kurszk megyét, az állami hírügynökségek szerint a behatolási kísérletet azonban elhárították.

Ukrán források szerint a harcok még mindig dúlnak: az ukrán hadsereg tagjai az északon található Nyikolajevo-Darino és a keleti Gogolevka falvakat támadják.

Ukrainian forces have reportedly crossed into Russias Kursk region, launching attacks on the towns of Gogolevka (Гоголевка) and Nikolaevo-Darino (Николаево-Дарьино). Multiple Russian sources have confirmed the incursion, suggesting that Ukraine may be attempting to seize pic.twitter.com/VkLmeNW0ly

Egyes források szerint az ukránbarát Szabad Oroszország Légió és az Orosz Önkéntes Hadtest indította meg a támadást, mások szerint az ukrán reguláris erők egyik rohamdandárja indult meg.

Annyi információ ismert még, hogy az ukrán haderő járművei fehér háromszöggel festett harcjárműveket használnak.

Z-publics are writing about saboteurs infiltrating the Kursk region, the Russian authorities claim that they have managed to stop them, and the Ukrainian side is not commenting on the situation at all. What is known?In the morning, the telegram Z-channel pic.twitter.com/oa41Vxofwd