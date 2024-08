Videó: gigantikus robbanás rázta meg Kijev térségét, KN-23-as csapódhatott be

Az éjjel hatalmas robbanás rázta meg Brovarit, Kijev északkeleti agglomerációját. Egy orosz rakéta csapódott be a térségbe, egyes források szerint egy Iszkander-M, mások szerint egy észak-koreai KN-23.

Bár az ukrán légvédelem azt jelentette, hogy elfogták a rakétát, úgy tűnik, nem sikerült a levegőben megsemmisíteni. Az alábbi videón jól látható, hogy a rakéta lángolva, iránytalanul repülve csapódik be a földbe, majd felrobban.

