Vízbotrány a briteknél: engedély nélkül engedte a szennyvizet a folyóba, óriási bírságot kapott a vízszolgáltató

Az Ofwat szerint a Thames Water engedély nélkül engedett ki nyers szennyvizet a szennyvíztisztító telepekről, ami súlyos környezetvédelmi problémákat okozott. Hasonló okokból a Yorkshire Water-t 47 millió fontra, míg a Northumbrian Water-t 17 millió fontra bírságolták. A Thamesre kiszabott bírság a vállalat forgalmának 9%-át teszi ki, bár lehetőségük van fellebbezni.

Eddig az angliai vizek szennyezésével kapcsolatos közérdeklődés leginkább a viharok miatti szennyvíz túlfolyásokra összpontosított. Azonban mostanra az Ofwat és a Környezetvédelmi Ügynökség figyelme kiterjedt a szennyvíztisztító telepeken történt kiömlésekre is.

Vizsgálatunk kimutatta, hogyan engedik rutinszerűen a szennyvizet folyóinkba és tengereinkbe, ahelyett, hogy biztosítanák, hogy ez csak kivételes körülmények között történjen

- mondta David Black, az Ofwat vezérigazgatója.

A Thames Water számára ez egy jelentős csapást jelent, miután július elején bejelentette: csak 2025 májusáig elegendő likviditása van. Anyavállalata mintegy 1,4 milliárd font adósságot nem fizetett be. A Thames további lehetséges bírságokkal is szembe nézhet az Ofwat részéről azért is, mert nem készített kielégítő üzleti tervet és tavaly osztalékot fizetett részvényeseinek.

A közműszolgáltatók szeptember 10-ig fellebbezhetnek az Ofwat döntése ellen; ezt követően hozza meg végleges döntését a felügyelet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images