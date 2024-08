Elképesztő megoldást nyújtana egy startup a környezeti katasztrófa elkerülésére

A Calcarea által alkotott reaktor a hajók kipufogógázait tengervízzel és mészkővel keveri össze. Ennek eredményeként a szén-dioxid (CO2) bikarbonát-sókká alakul, amelyek akár 100 ezer évig is képesek megkötni az üvegházhatású gázt. Ez az eljárás gyakorlatilag utánozza azt, amit az óceánok természetes módon végeznek évmilliárdok óta - csak éppen sokkal gyorsabban.

Ez egy olyan reakció, amelyet a bolygó már évmilliárdok óta folytat. Ha fel tudjuk gyorsítani, akkor van esélyünk a szén-dioxid tartós és biztonságos tárolására

- nyilatkozta Jess Adkins oceanográfus, a startup egyik alapítója a CNN-nek.

Adkins szerint az óceánokban jelenleg is 38 ezer gigatonna bikarbonát található, amelyek hosszú távon képesek a CO2 megkötésére. A Calcarea célja ennek a természetes folyamatnak az ipari léptékű reprodukálása és felgyorsítása.

A keletkező sós vizet a reakciót követően visszaengedik az óceánba anélkül, hogy veszélyeztetnék annak élővilágát vagy kémiai egyensúlyát.

A vállalat jelenleg is vizsgálja egy olyan előszűrő alkalmazásának lehetőségét is, amely a visszaengedés során a különféle szennyező anyagoktól is megtisztítaná a vizet.

Míg ez a reakció természetes környezetben több mint 10 ezer évig tartana, addig a Calcarea reaktoraiban mindössze egy perc alatt végbemegy.

A gyártó szerint egyetlen ilyen reaktor elegendő lehet egy hajó által kibocsátott szén-dioxid körülbelül felének megkötéséhez és tárolásához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images