Már 300 napja tart a gázai válság – Egyre kevésbé látni, hogyan érheti el a céljait Izrael

A jelenlegi iráni fenyegetés és a regionális háború árnya miatt némileg háttérbe szorult a körülbelül háromszáz napja kezdődött gázai válság. Pedig a Hamász október 7-ei terrortámadását követően indult izraeli offenzíva nem csak a palesztin területen kialakult humanitárius katasztrófa miatt fontos, hanem mert ez vezetett el a jelenleg kialakult feszült helyzethez. Ha mérleget akarunk vonni tíz hónap után, arra a következtetésre juthatunk, hogy Izrael nem érte el stratégiai céljait, és jelenleg nehéz látni, hogy hogyan tudna győztesen kijönni a válságból.

Netanjahu 2+1 célja

A Benjamin Netanjahu vezette izraeli kormány októberben két célt jelölt meg a gázai hadjárat kapcsán:

elpusztítani a Hamász katonai és politikai kapacitásait,

és hazahozni a szervezet által október 7-én elrabolt túszokat.

Mindkét törekvés önmagában teljesen érthető volt: az 1139 halálos áldozattal járó Hamász-támadás a modern történelem egyik legnagyobb terrorista akciója volt, amely során körülbelül 255 embert raboltak el.

Ugyanakkor már októberben és azóta is felvetették sokan, hogy a két cél között stratégiai feszültség érezhető. Persze a két törekvés között lehet pozitív kapcsolat – katonai nyomással rávenni a Hamászt egy túszcsere-megállapodásra –, de alapvetően mégis ellentétes fellépést igényelnek. Erre jó példa Iszmail Hanije, a Hamász politikai vezetőjének likvidálása: ez a lépés kétségkívül károkat okoz a szervezetnek, de bármiféle megállapodás elérésének lehetőségét is aláássa.

A két célon túl egy harmadik is újra és újra felmerült az izraeli vezetés részéről, ez pedig az ország elrettentő képességének helyreállítása. Az izraeli biztonságpolitikai stratégia alapeleme volt évtizedeken keresztül, hogy olyan mértékű katonai erő tudjon felmutatni, amely eltántoríthatja ellenfeleit az ország megtámadásától. A Hamász október 7-ei akciója és az azt követően kialakult válság alapvetően megkérdőjelezte az ország elrettentő erejét. A kormány azóta is azért csap oda a libanoni Hezbollahnak, a jemeni húsziknak, vagy éppen Iránnak, hogy visszaállítsa ezt a képességét.

Most augusztusban úgy tűnik, hogy Izraelnek egyik célt sem sikerült egyelőre elérnie.

Persze jósolni lehetetlen a Közel-Keleten, de egyelőre egyik szempontból sem nevezhető egyelőre győzelemnek a gázai hadjárat.

A Hamász felszámolása

Az izraeli védelmi erők október óta gyakorlatilag a Gázai-övezet teljes területén hajtottak végre akciókat, és szorították ki a Hamász erőit (a civilekkel együtt). A katonai szervezet felszámolása nem könnyű feladat, ugyanis a csoport 2006 óta szinte háborítatlanul uralja a területet, hatalmas alagúthálózatot épített ki, és elvegyült a civil lakosság között. Ráadásul a Hamász nemcsak egy katonai, hanem politikai és társadalmi szervezet is, amelyet nagyon nehéz lehatárolni. Továbbá a szervezet nem csak Gázában, de nemzetközi szinten is létezik, politikai vezetői Katarban, Szíriában és Libanonban is megtalálhatók.

Gázában rövid távon az izraeli hadseregnek biztosan sikerült a szervezet kormányzó kapacitását felszámolni, hiszen a Hamász ma nem uralja az övezetet. Katonai szempontból az izraeli hadsereg is magabiztos: állításuk szerint a győzelem már látótávolságban van, és a 24 harccsoport szinte mindegyikét sikerült felszámolni.

Az optimista narratívát két szempont is aláássa.

Egyrészt nemzetközi források erősebbnek látják a Hamászt katonailag, mint az izraeli vezetés. Egy, a CNN által nyilvánosságra hozott elemzés szerint a 24 harccsoportból mindössze hármat(!) semmisített meg az izraeli hadsereg, a maradék 21 pedig teljes vagy csökkentett mértékben ütőképes.

Másrészt, politikai szempontból ugyan a Hamász uralma minden bizonnyal nem fog újraépülni Gázában, de ma kevesen gondolják, hogy sikerült volna teljesen felszámolni a csoport politikai erejét. Iszmail Hanije és más vezetők likvidálása ezen a képen minimálisan változtat: a Teheránban kiiktatott Hanije a második legnépszerűbb palesztin politikus volt, akinek halála még erősítheti is a csoport társadalmi támogatottságát.

A túszok kiszabadítása

Az izraeli politikai kultúrában a hadifoglyok és túszok megmentésének komoly hagyománya van. 2011-ben például egy 2006-ban elrabolt katona, Gilád Salit elengedéséért cserébe Izrael 1027 palesztin foglyot adott át. A Netanjahu-családnak személyes története is fűződik a jelenséghez: a miniszterelnök, Benjamin testvére, Jonatán 1976-ban a híres entebbei túszszabadítási akcióban vesztette életét Ugandában, amely során több mint száz túszt sikerült kiszabadítania az izraeli hadseregnek.

Ilyen történelmi háttérrel még fájdalmasabb az izraeli társadalomnak is, hogy az október 7-én elrabolt körülbelül 255 túsz jelentős részét még nem sikerült kiszabadítani.

A 2023 év végén létrejött fogolycsere- és tűzszüneti megállapodással 105 civilt sikerült kimenteni,

rajtuk kívül négyet a Hamász engedett el,

hetet pedig az izraeli hadsereg szabadított ki.

Továbbá 24 túsz holtteste került elő (amelyből hármat egy végzetes tévedés miatt izraeli katonák öltek meg).

Mindez azt jelenti, hogy továbbra is Gázában van körülbelül 115 túsz. Közülük 41 személyről biztosan elmondható, hogy halottak, a többiekkel kapcsolatban pedig csak találgatni lehet.

Amerikai becslések szerint lehet, hogy csak ötven túsz maradt életben. Az izraeli kormány az elmúlt hónapokban nem tudott (vagy egyesek szerint nem akart) megállapodni a Hamásszal az ő elengedésükről, amelynek köszönhetően folyamatosak a tüntetések az országban.

Szívszorító belegondolni, de minél több idő telik el, annál kevesebb esély van rá, hogy életben haza tudnak térni a túszok. Közöttük vannak gyermekek és idős férfiak, nők is. E túszok ügye nem csak a kormány és a társadalom között, de a kormányon belül és a politikai és katonai vezetés között is komoly feszültségeket okozott.

Az elrettentés visszaállítása

Izraelt rengeteg bírálat éri a gázai offenzíva mértéke miatt, különösen a civil áldozatok magas száma és a városi infrastruktúra szinte teljes elpusztítása miatt. Ezzel a kemény fellépéssel az izraeli kormánynak kimondva-kimondatlanul is az elrettentés visszaállítása volt a célja. Ha látja Irán vagy a Hezbollah, hogy mekkora károkat tud okozni a hadsereg Gázában, szól az érvelés, többször meg fogják gondolni, hogy fellépjenek-e Izraellel szemben.

Az elmúlt hónapok azt mutatták, hogy ez a törekvés nem érte el a célját.

A Hezbollah október óta szinte folyamatosan rakétázza az ország északi részét, és ugyan eddig nem indított teljes háborút, de tevékenységével továbbra is megakadályozza, hogy körülbelül 80 ezer izraeli visszatérjen az otthonába az ország északi részén.

Továbbá a történelemben először Irán közvetlenül támadást intézett Izrael ellen,

valamint a jemeni húsziknak is sikerült elérnie Tel-Avivot.

Így kijelenthető, hogy az elrettentés visszaállításának igénye eddig csak további eszkalációhoz vezetett.

A három háborús cél elérése tehát továbbra is messze van még Izrael számára. Ebben a helyzetben sok az olyan értelmezés, hogy a miniszterelnök szándékosan húzza a háborút a saját belpolitikai céljai érdekében, koalíciós társainak pedig kapóra jön az ügy, hogy például keményebben fellépjenek Ciszjordániában. Ugyan az ilyen értelmezéseknek lehet magyarázó erejük, a világos prioritások kijelölésének hiánya és a vezetésen belüli feszültségek is fontos szerepet játszanak. Mindeközben ráadásul Izrael nemzetközi megítélése is erős csorbát szenvedett.

Ahogy telik az idő, úgy lesz egyre nagyobb szükség a változtatásra ahhoz, hogy Izrael ne vesztesen jöjjön ki a jelenlegi helyzetből.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images