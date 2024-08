Történelmi sikert ért el Ukrajna: eddig még nem látott módon semmisülhetett meg az orosz Mi-28-as

Az orosz-ukrán háború legforróbb témája jelenleg, hogy néhány napja ukrán vagy ukrán-barát alakulatok lépték át Oroszország nemzetközileg elismert határát és azóta sem sikerült a fegyvereseket semlegesíteni. Az immár napok óta húzódó művelet során a védők összezavarásán túl egy régóta áhított sikert is elértek az ukránok: egy egyszerű FPV drónnal sikeresen vadásztak le a levegőben egy orosz katonai helikoptert. A felvételek szerint a robbanószerkezettel felszerelt szerkezet a jármű farokrészét találta el, ami az orosz Mi-28-as zuhanását eredményezhette. A videóból nem derül ki azonnal, hogy a helikopter ténylegesen megsemmisült.

Complete footage of Ukrainian FPV drone strike o Russian Mi-28 helicopter in Kursk region.Two other failed attacks on helicopters also visible. https://t.co/AiFiFR8uzl