Veszélyben a Közel-Kelet egyik legismertebb amerikai bázisa - Offenzíva indult Szíriában

A rendelkezésre álló információk szerint a harcok Dajr ez-Zaur városától délkeletre, al-Majadin környékén.

Syrian tribal forces backed by the Assad government, have mounted an assault along the Euphrates river in Deir Ezzor province; the cities of Al Busayrah, Diban, and outskirts of Abu Hammam have been capturedThe US-backed SDF Kurds are bringing in reinforcements to stop the pic.twitter.com/Yc4RxqsZei

al-Majadin az Eufrátesz partján fekszik, ami régóta képezi a frontvonalat a Washington által támogatott SDF és a kormányerők között.

The pro Assad Syrian Arab tribal forces (trained by the SAA) started a large-scale attack on the positions of the SDF militia (backed by the US) in east of Deir Ezzor and take control of several villages and towns on the eastern bank of the Euphrates River near the city of pic.twitter.com/KSTkE2xMLg