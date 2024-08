A második világháború óta először: német páncélosok léptek Oroszország földjére

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a kurszki ukrán támadásnál nem pusztán „ukránbarát” milicisták magánakciójáról, hanem az ukrán haderő tervezett beavatkozásáról van szó. Ezt a most nyilvánosságra került felvételek igazolják.

Ukrajna felől jelentős hadművelet indult Oroszország ellen Kurszk megyében, ahol a támadók jelentős terület felett vették át az ellenőrzést, vélhetően védelmi vonalakat is áttörtek az akció közben. Azt tudni lehetett, hogy jelentős számú páncélos is részt vesz a hadműveletben, ám eddig jellemzően olyan harcjárművekről volt szó, amilyen típusok korábban már más területeken is betörtek Oroszország területére. A most közzétett felvételen azonban nyilvánvalóvá válik, hogy olyan lövészpáncélosokat használnak a támadók, amelyeket Kijev Németországtól kapott az oroszok elleni hadművelethez.

Drei deutsche Marder im Dienste der ukrainischen Armee bei der Offensive in Kursk, im Westen Russlands. Leider erneut ohne adäquate Flugabwehr und somit nach nur vier Kilometern Opfer russischer Kamikaze-Drohnen pic.twitter.com/Z8VlxQ5omC — Julian (Röpcke) August 8, 2024

A Julian Röpcke német újságíró és OSINT-elemző szerint

Berlintől kapott Marder 1A3-ak nyomulnak előre Oroszországban.

Ezeknek a páncélosoknak a jelenléte azt bizonyítja, hogy egyértelműen Kijev nagy szerepet vállal a hadműveletekben. A korábbi alkalmak esetén – amikor az ukránbarát Szabad Oroszország Légiónak tulajdonították a műveleteket Belgorodnál – is nyilvánvaló volt, hogy minimum az ukrán hadvezetés engedélyét (és fegyvereit) kellett kérni az akció végrehajtásához. A mostani esetnél viszont a Marderek felbukkanásával szinte bizonyos, hogy a Vlagyimir Putyin orosz elnök ellen harcoló orosz nemzetiségű fegyveresek mellett a reguláris ukrán alakulatok is részt vesznek. A felvételeken egyébként az látható, hogy az orosz védelem Lancet drónokkal támadja meg a lövészpáncélosokat, amelyek – a csatolt leírás szerint – négy kilométerrel a határ átlépését követően megsemmisülnek.

Az eset azért is különleges lehet, mivel egyelőre nem tudni, hogy Németország mit fog szólni ahhoz, hogy német fegyverek robognak Oroszország területén.

Címlapkép forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images