A természet roppantotta meg a világ legfélelmetesebb diktatúráját: már az ádáz ellenség is segítene

Észak-Koreában szükséghelyzet állt elő a pusztító árvizek miatt. A helyzet annyira súlyossá vált, hogy nemcsak Phenjan szövetségesei, hanem az ellenségesnek titulált országok is felajánlották a segítségüket.

2024. július 27-én rekordméretű felhőszakadás zúdult le Észak-Korea északnyugati, Kínával határos részére, Észak-Pjonganba, emiatt aztán több vízfolyás is megáradt, ahogy a szűk folyóvölgyekben haladtak a tenger irányába. A megnövekedett vízmennyiség a régió mellett a keleti szomszédban is problémákat okozott, jelenleg a kínai Liaoning tartományban szintén védekezniük kell a hatóságoknak. Az észak-koreai térségben több ezer házat megrongáltak és ismeretlen számú áldozatot követeltek az árvizek. Dél-Korea azt jelentette, hogy a természeti katasztrófa következtében akár 1500 ember is életét veszthette vagy eltűnt. Ezen felül az áradás miatt egy időre körülbelül 5000 embert teljesen elszigetelődött a külvilágtól. A különböző források szerint körülbelül 4000-4100 otthon veszhetett oda a lezúduló csapadék miatt. Az ország északnyugati területein ezen felül hatalmas területen kerültek víz alá a mezőgazdasági földek, körülbelül 3000 hektárt érintett a vész. Oroszország humanitárius segítséget ígért, ezen felül pedig Vlagyimir Putyin orosz elnök is elküldte a jókívánságait a rezsim vezetőjének, Kim Dzsong-unnak.

Arra kérem, hogy közvetítse együttérzését és támogatását mindazoknak, akik elvesztették szeretteiket a vihar következtében

– mondta a moszkvai államfő. Hozzátette, hogy az ország „mindig számíthat Moszkva segítségére és támogatására”. Kim meglepő választ adott „barátja” felajánlására: egyszerűen visszautasította azt. Kijelentette, hogy a kormánya már meghozta a szükséges intézkedéseket a katasztrófa elhárítására, majd hozzátette, hogy akkor fognak segítséget kérni, hogyha „segítségre lesz szükségük”. A gesztus önmagában jelezte azt, hogy a két ország között egyre mélyebb kapcsolatok alakulnak ki, amely az ukrajnai háború miatt némileg megrogyó oroszországi helyzetnek köszönhető. Putyin és Kim 2023 őszétől kezdve egyre mélyebb kapcsolatot kezdtek el ápolni, ennek a katonai szállítások az egyik leglátványosabb jele.

A visszautasítás mégis kissé meglepetést jelentett, ám vélhetően a phenjani diktátor igyekszik a jelenlegi helyzetben erőt sugározni, jelezve, hogy országa egyedül is képes megbirkózni a katasztrófával.

Massive North Korea Floods In Visuals: Kim Jong Un Inspects Affected Areas | Watch #TNSHORTS — TIMES (NOW) July 29, 2024

Észak-Korea vezetője személyesen tekintette meg a helyszínen az katasztrófa sújtotta térséget, amelyből egy kissé komikus jelenet is emlékezetes maradhat az utókor számára: Kim Dzsong-un motoros gumicsónakja egyszerűen nekisodródott egy fának.

A súlyos események hatására Szöul a humanitárius segítségét ajánlotta fel északi szomszédjának, ám Phenjan ezt is mereven elutasította. Az ország tisztségviselői arról beszéltek, hogy élelmiszert és gyógyszereket küldenének a katasztrófa sújtotta térségbe. Nem sokkal később a diktatúra még azt is megjegyezte, hogy szerintük Dél-Korea pletykákat terjeszt az árvízzel kapcsolatban, különösen az áldozatok számát illetően. Vélhetően az váltotta ki az északiak vádjait, hogy a dél-koreai Chosun TV egyik riportjában arról is beszámolt, hogy a mentési munkálatokban résztvevő menőalakulatok egyik helikoptere lezuhanhatott és a teljes legénység az életét vesztette a manőver közben.

Phenjan szerint a halottak számáról közzétett állítások is hamisak, és szerintük Szöul tönkre akarja tenni az ország imázsát.

Ki kell emelni, hogy az elmúlt időszakban nagyon régóta nem látott mélységbe süllyedt a két Korea viszonya, ezért Szöul felajánlása valamelyest értelmezhető közeledési szándékként is. A segítség elfogadása azt jelentette volna viszont Kimnek, hogy a hatalma gyenge (hiszen már a gyűlölt déli ellenségtől is el kell fogadni az apanázst), ráadásul visszakozás is lenne az eddigi kemény politikájától. Emlékezetes, hogy az elmúlt hónapokban új szintre lépett a két hatalom egymás elleni provokációja, amikor Phenjan szeméttel töltött zsákokat reptetett át dél felé, mire válaszul Szöul K-POP slágereket dübörögtetett a határnál.

A természeti katasztrófa a hatalmas károk ellenére sem hozta el a közeledést a két Korea között, sőt, Phenjan még a saját szövetségeseit is elutasította, hogy ezzel erőt tudjon prezentálni.

Felmerülnek azonban olyan aspektusok is, amelyek aggodalmakra adnak okot az országban, ez pedig a mezőgazdasági területen elszenvedett károk. Észak-Korea legutóbb 2023-ban volt kénytelen szembenézni egy éhínséggel, amely jelezte az ország nehézségeit. A Koreai-félsziget északi területe kifejezetten hegyvidéki, kevés művelésre alkalmas völggyel vagy alfölddel. A klíma sem kedvez túlzottan az agrártevékenységnek, mivel hosszú hideg tél és rövid hűvös nyár jellemzi az időjárást, emiatt a vetési időszak csak néhány hónap. A halmozódó problémák mellé párosul, hogy az ágazat kevésbé gépesített és ami van, az is elavultnak számít. Az elmaradott technológiai szint miatt a terméshozamok is alacsonyan maradnak.

Taedonggang-10 rice seedling machines were manufactured in since 1974. Today's in native HD. #northkorea — Automotive (Research) May 26, 2024

Ráadásul – bár az adatok inkább csak becslések – Phenjannak évről évre egyre több éhes szájat kell etetnie, az ország lakossága dinamikusan emelkedik. Jelenleg körülbelül 26 millióan élnek az országban, bár az ENSZ előrejelzései szerint valahol ezen a szinten fog tetőzni az összlakosság, a csökkenő termékenység miatt véges a növekedés (ez egyébként már Kim Dzsong-unnak is feltűnt, korábban szülésre szólította fel a nőket).

A helyzet tehát kényes Phenjannak, hiszen minden egyes talpalatnyi megművelhető föld termésére szükségük van, ha normális ellátást akarnak biztosítani a lakosságnak.

North Korea Holds Agriculture Conference As South Fuels Speculations Of Food ShortagesKim Jong-un has held a major conference dedicated to farming, a rare move from the nations leader, as South Korea claims Pyongyang is experiencing a food shortage @Munhwa_inet — Rose (Marie~이초영) February 27, 2023

A tavalyi élelmiszerválságot végül azzal úszták meg, hogy Moszkva a fegyverekért cserébe jelentős ellátmányt biztosított a régi-új szövetségesének, ezzel pedig véget ért az országban a válság. Phenjan számíthat arra, hogy az oroszok a gesztusértékű üzenetek nélkül is tovább fogják szállítani az élelmiszereket, így most nem kell annyira aggódni a tavalyihoz hasonló helyzet kialakulása miatt, csak tovább kell szállítani a fegyvereket. Így végső soron éppen egy hatalmas árvíz lehet Moszkva segítségére, amellyel még tovább tarthatják fenn az Ukrajna elleni háborújukat.

