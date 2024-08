Beismerő vallomást tett a Taylor Swift-koncerten merényletet tervező férfi, komoly fegyverarzenállal készült a bécsi terrortámadásra

A szerdán elfogott férfi a csütörtöki vagy a pénteki Taylor Swift-stadionkoncerten tervezett terrortámadást.

A bűnüldöző szervek beszámolói szerint a férfi célja az volt, hogy a stadionon kívül öljön meg embereket. Azt állítólag még mérlegelte, hogy robbanóanyaggal, vagy szúró- és vágófegyverekkel kövesse-e el a támadást.

Az első számú gyanúsított ternitzi lakását a rendőrök átkutatták, ahol robbanóanyagokat, gyújtózsinórt, machetéket és késeket találtak. A nyomozók emellett 21 ezer eurónyi hamis pénzt is felfedeztek. A fiatal férfi egy kék lámpát is vett magának, melyet valószínűleg az autójára akart tenni, hogy rendőrnek nézzék, így könnyebben tudjon bejutni a területre, vagy elmenekülni onnan.

Az első számú gyanúsítottról az is kiderült, hogy

korábban hűséget esküdött az Iszlám Államnak,

a nyomozók a lakásában megtalálták a fogadalmáról szóló videóját.

A terrorfenyegetettség miatt a szervezők úgy döntöttek, hogy lemondják Taylor Swift csütörtöki, pénteki és szombati koncertjét, amelyekre már minden jegyet eladtak.

A 19 éves észak-macedóniai férfi mellett egy 17 éves osztrák állampolgárt is őrizetbe vettek. A fiatalt egy olyan cég foglalkoztatta, amely a Taylor Swift-koncertekre nyújtott különféle szolgáltatásokat. A két fiatal kapcsolatban állt egymással. A 17 éves házát is átkutatták, ahol az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatos anyagokat találtak nála. A fiú állítólag a csecsenek és az afgánok között zajló bécsi bandaháború egyik gyanúsítottja is.

Egy 15 éves, török hátterű fiút is őrizetbe vettek a terrormerénylet-kísérlettel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Thomas Niedermueller/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management