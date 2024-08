Dübörög az ukrán offenzíva Kurszkban, a helyi atomerőmű védelmére készül Moszkva – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Portfolio 2024. augusztus 08. 17:25

Ukrajnából különböző fegyveres alakulatok törtek be Oroszországba, ahol egyelőre tehetetlennek tűnnek az orosz védők a támadás ellen. Életét vesztette Jevgenyij Poddubnyij haditudósító, a Rosszija-1 tévécsatorna munkatársa Szudzsánál – számolt be róla több orosz csatorna és az orosz Állami Duma egyik képviselője is. Rendkívüli állapotot vezettek be Oroszország Kurszk régiójában, tekintettel a kialakult katonai helyzetre. Közben Moszkva a Nemzeti Gárda egységeivel erősítette meg a kurszki atomerőmű védelmét. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.