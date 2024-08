Durva álhírnek dőlt be Elon Musk, majd úgy tett, mintha mi sem történt volna

A brit szélsőjobboldali Britain First (Britannia az Első) párt társelnöke, Ashlea Simon egy olyan posztot tett közzé az X-en, amely a The Telegraph napilap egy állítólagos címét mutatta. Az újságcikk címében ez állt:

Keir Starmer fontolóra veszi, hogy „sürgősségi internálótáborokat” létesít a Falkland-szigeteken.

A címről később kiderült, hogy nem valódi, amint azt a The Telegraph is megerősítette.

