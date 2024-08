Előkerült a rettegett Wagner-csoport: nekimennek az ukrán rohamcsapatoknak

Orosz lapok arról írnak: a Wagner-zsoldosok az orosz különleges erőkkel, deszantosokkal együtt kaptak parancsot arra, hogy likvidálják a Kurszkba betörő ukrán erőket.

A Wagner-zsoldosok érkezéséről videó is készült, ebben az alakulat parancsnoka trágár és homofób jelzőkkel próbálja motiválni katonáit arra, hogy ne haljanak meg.

Üdv a pokolban. Hamarosan megérkezünk. Szerencsére van nálunk poroltó”

– mondja az egyik Wagner-harcos.

