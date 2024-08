Friss térkép jött: összeomlott az orosz védelem Kurszkban, három irányba nyomulnak tovább az ukránok

Az elmúlt 48 órában számtalan alkalommal jelent meg olyan tudósítás az orosz médiában, melyben orosz katonai vezetők arról nyilatkoztak, hogy sikerült megállítani az ukrán hadsereg előretörését Kurszkban. Ilyen jelentést tegnap Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök személyesen is tett Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Nagyon úgy fest, hogy a frontvonalon a valóság mást mutat, ezt ráadásul nem Ukrajna, hanem Oroszország népes katonai bloggerközössége állítja.

A Rybar, Oroszország legnépszerűbb háborús think-tankje friss térképet közölt, melyen jól látható, hogy kifejezetten szorult a helyzet Kurszk megyében, mert

According to Russian sources, Ukrainian forces have penetrated roughly 30 kilometers into Russia's Kursk Oblast on two routes of advance.Ukrainian troops successfully maneuvered around Russian positions and reportedly reached the towns of Bolshoye Soldatskoye and Ivnitsa. pic.twitter.com/dik0SbQpKb