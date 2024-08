Kutatók ezzel az elképesztő módszerrel tennék lakhatóvá a Marsot

A jövőbeli, embereket is szállító Mars-expedíciókra készülve sokat foglalkoztatja a tudósokat a bolygó lehetséges terraformálása. A Chicagó-i Egyetem kutatói egy új ötlettel álltak elő a probléma megoldására: javaslatuk szerint apró vas- és alumíniumforgácsot juttatnának a Mars légkörébe, amellyel az élethez megfelelő hőmérsékletűvé tehetnék a fagyos égitestet - számolt be a New Scientist