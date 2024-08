Mégis mi lesz Magyarországgal, ha Kamala Harris lesz a következő elnök?

Nemcsak az Egyesült Államok belpolitikáját forgatta fel, hanem a külpolitikájára is tetemes hatással lehet Joe Biden bő három héttel ezelőtti döntése, hogy kiszáll a 2024-es elnökválasztási versenyből. Noha a világ országai elnökként már nagyjából meg- és kiismerhették Donald Trumpot 2017 és 2021 között, Kamala Harris külpolitikai irányvonaláról egyelőre keveset tudni. Felmerül tehát a kérdés, hogy a közvélemény-kutatásokban felívelőben lévő Harrisszel milyen kapcsolatot tudna kiépíteni az a magyar kormány, amely elmúlt években egyre egyértelműbbé tette: ők nem neki szurkolnak, hanem Donald Trump Fehér Házba történő visszatérésében reménykednek.

Joe Biden amerikai elnök nemcsak 81 éves életkora, külpolitikai tapasztalata következtében is valódi washingtoni veteránnak tekinthető. Biden 12 évig volt a vezetője vagy rangidős tagja a szenátus külügyi bizottságának, majd alelnökként az Obama-adminisztrációban is kivette a részét a nemzetközi színtéren. Ezzel szembeállítva, a korábban kaliforniai ügyészként, majd főügyészként tevékenykedő, a szenátus hírszerzési bizottságában négy évet töltő

Kamala Harris alelnök nemzetközi jártassága meg sem közelíti a nála 22 évvel idősebb Bidenét

(bár Harris szenátorként elmerült a 2016-os amerikai választás orosz befolyásolását firtató vizsgálatban).

Noha Harris elsősorban az abortusz- és polgárjogi ügyekben lépett fel a Biden-adminisztráció élharcosaként, olykor diplomáciai szerepet is vállalt alelnökként: a ciklus első évében az amerikai-mexikói határt érintő bevándorlási válság kiváltó okainak kezelésével bízták meg Közép-Amerikában, illetve több ízben képviselte az Egyesült Államokat a müncheni biztonságpolitikai konferencián, és részt vett az Ukrajna által gründolt svájci békekonferencián is. Mindennek tükrében a Politico „üres vászonnak” nevezi Harris külpolitikáját, melyre a tisztviselők és szavazók „kivetíthetik a reményeiket és aggodalmaikat.”

Harris lehet az Obama és Biden közötti középút?

Az NBC forrásai szerint Harris alelnöksége idején nem bizonyult túl szókimondónak a Biden nemzetbiztonsági tanácsával folytatott megbeszéléseken, de mindig felkészülten és olykor szkeptikus, de tisztelettudó kérdések tömkelegével jelent meg. Stílusát leginkább ügyésziként írták le, aki keresztkérdéseket feltéve az összes szempont körbejárása után alkot véleményt. Harris „vallatási” technikáját számos dicséret érte egyébként szenátorként is, amikor jövőbeli tisztviselőket állított pellengérre.

Mérlegre téve,

kritikusai szerint Harrisnek nincs világos külpolitikai ideológiája, támogatói szerint viszont mindössze arról van szó, hogy nem akart nyíltan szembeszállni Biden álláspontjával.

Az alelnök egyik fő tanácsadója mindenesetre azt gondolja, Harris a doktrína helyett az olyan jövőbeli kihívásokra összpontosított, mint a mesterséges intelligencia, az éghajlatváltozás és az űrverseny – e kapcsán a Politico arról írt, a Fehér Ház űrtanácsának elnökeként Harris „űrrajongónak” számít, az Egyesült Államok pedig az Artemis-program keretében épp a következő elnöki ciklus alatt szállhat ismét Holdra.

Egyes tisztviselők állítása alapján Harris külpolitikai nézeteit nagyrészt tükrözheti nemzetbiztonsági tanácsadója, Phil Gordon, aki Bill Clinton alatt, 1998 és ’99 között a nemzetbiztonsági tanács európai ügyekért felelős igazgatójaként dolgozott, majd Barack Obama elnöksége idején két-két évig európai és eurázsiai ügyekért felelős államtitkár-helyettes, illetve az elnök Közel-Keletért, Észak-Afrikáért és az Öböl-államokért felelős segédje volt.

A Gordon-féle irányvonal a beszámolók szerint ezáltal

közelebb áll Obamáéhoz, mint Bidenéhez.

Így noha Harris előreláthatólag többnyire folytatná Biden külpolitikáját (mint például Ukrajna támogatását és a Kínával szembeni határozott fellépést), néhány kérdésben eltérhet attól. Az Obama-Biden-páros főleg az afganisztáni háború és Izrael kapcsán különbözött össze évekkel ezelőtt, utóbbi ugyanis úgy vélte, nem hevesen bírálni, hanem közel kell tartani a zsidó államot, hogy Amerika befolyásolni tudja annak lépéseit – például Gázában. Elképzelhető, hogy a demokraták fiatalabb generációjához tartozó, nem a hidegháborús időkben tapasztalatot szerző Harris ezzel szakítva – Obamához hasonlóan – kritikusabb hangnemet ütne meg a Netanjahu-kormánnyal.

Ami viszont a Magyarországgal való kapcsolatát illeti,

nem számíthatunk túl sok pozitív irányú változásra az eddigi demokrata adminisztrációkhoz képest.

Orbán megrakta a tétjeit

Ahogy arról márciusban beszámoltunk, Orbán Viktor hatalomra kerülése óta kijelenthető:

attól függ a magyar-amerikai kapcsolatok minősége, hogy éppen melyik párt tagja ül a Fehér Házban.

Mint emlékezetes, a liberális demokrácia értékei mellett szót emelő, demokrata Barack Obama alatt hűvössé váló transzatlanti kapcsolat (ami a 2014-es, az adóhivatal elnökét is érintő kitiltási botránnyal érte el a mélypontot) szinte varázsütésre megjavult a republikánus Donald Trump megválasztásával, akit a kampánya idején Orbán a világ hatalmon lévő vezetői közül elsőként támogatott.

A barátibb magyar-amerikai viszony megnyilvánult abban is, hogy

Orbán és Trump 2019. májusi fehér házi találkozója volt 14 év kihagyás után az első alkalom, hogy hivatalban lévő amerikai elnök négyszemközt értekezett magyar miniszterelnökkel.

Ami a történelmi távlatot illeti, a rendszerváltás utáni miniszterelnökök közül Antall Józsefet és Medgyessy Pétert kétszer fogadták az amerikai fővárosban; Orbán Viktor először 1998-ban utazott Washingtonba; míg Gyurcsány Ferenc 2005-ös útját követően jelentősen meggyérültek a kétoldali csúcstalálkozók. George W. Bush 2006-os, az '56-os forradalom évfordulóján tett budapesti látogatása óta amerikai elnök nem járt hivatalos találkozón nálunk.

2019 óta Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump – immár exelnökként – viszont számtalanszor egyeztettek személyesen. Trump 2022 augusztusában New Jersey-i birtokán fogadta Orbánt, majd a kormányfő idén márciusban rázott újra kezet az azóta harmadjára republikánus elnökjelöltté vált politikussal, annak floridai rezidenciáján. A találkozó tavasszal nagy visszhangot váltott ki, ahogy a kormányfő úgynevezett „békemissziója” keretében végrehajtott júliusi ismétlés is, amikor Orbán Viktor amerikai útja előtt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Hszi Csin-ping kínai vezetővel is egy asztalhoz ült.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfõ és Donald Trump korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt tárgyalásuk elõtt Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán és Trump emellett szintén előszeretettel példálózik a másikkal a beszédeik során. Trump a júliusi republikánus jelölőgyűlésen dicsérte az általa „kemény férfinek” nevezett magyar miniszterelnököt, aki szerinte nem akarja, hogy emberek jöjjenek az országába, és gyilkoljanak. Az elnökjelölt idézte Orbán rá vonatkozó szavait is, miszerint elnöksége alatt „Oroszország és Kína is félt” Trumptól. Másik oldalról, Orbán a minap tartott tusványosi beszédében megismételte, hogy Trump „America first” szólamának jegyében nemcsak az ukrajnai háborúnak, a „demokráciaexportnak” is vége szakadhat. Szijjártó Péter külügyminiszter egy hónapja pedig úgy nyilatkozott a Reutersnek, hogy

Esélyt látunk a békére, ha Trump elnök nyer. Esélyt látunk a jó magyar-amerikai kapcsolatokra, ha Trump elnök nyer.

Az ideológiailag egymáshoz közel álló két politikus az elmúlt öt évben tehát négyszer tárgyalt négyszemközt, miközben Orbán legutóbbi demokrata elnökként Obamával futott csak össze pár kép erejéig, de a Trumpot 2021-ben váltó Joe Bidennel még erről sem volt szó. Miután Orbán a „demokrácia visszaállításával” kampányoló demokrata riválisát támogatta a választáson, diplomáciailag jelzésértékű volt, hogy a Biden által 2021-ben és 2023-ban megrendezett demokráciacsúcsból egyedüli EU-s országként Magyarország maradt csak ki.

További romlásról tanúskodott, hogy a Biden-adminisztráció alatt érkezett új nagykövet, David Pressman megbízatása alatt mindennapivá váltak a heves szóváltások a két kormányzat között, elsősorban a magyar külkapcsolatok és a jogállamiság terén. Szijjártó például márciusban berendelte Pressmant, amiért Joe Biden úgy fogalmazott egy kampánygyűlésén, hogy Orbán „úgy látja, nem működik a demokrácia, és diktatúrát akar.” A magyar külügyminiszter szerint az ilyesféle nyilatkozatok „hatalmas terhet rónak” a két ország viszonyára.

Harris változást hozhat?

Jóllehet Kamala Harris várható külpolitikájáról keveset tudni a spekulációkon kívül (egyesek szerint emiatt a már kiismert Trump, ha nem is jobb, de kiszámíthatóbb „partnere” lenne Európának),

meglepetéssel járna, ha a Harris-doktrína jelentősen eltérne az eddig uralkodó demokrata fősodortól, illetve Biden szemléletétől.

Feltételezve, hogy Harris nyeri meg a 2024-es elnökválasztást, valószínűleg folytatódna a demokratákkal lassan évtizedek óta ki- és leépített, rideg magyar viszony.

Ezt alátámasztandó, nem sok jóval kecsegtet, hogy Harris kedden debütált alelnökjelöltje, Tim Walz minnesotai kormányzó egy nemrég adott interjújában úgy fogalmazott:

A szövetségeseinket tiszteletben tartó külpolitika – nem pedig az olyan diktátorokkal való összebújás, mint Putyin és Orbán – a helyes út.

Kamala Harris alelnök, az Egyesült Államok demokrata elnökjelöltje és alelnökjelöltje Tim Walz minnesotai kormányzó egy kampánygyűlésen az egyesült államokbeli Philadelphiában, Pennsylvania államban 2024. augusztus 6-án. Forrás: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Walz állítása Bidenénél is sarkosabb volt, így nem kérdés, milyen reakciót váltana ki Budapesten, ha a politikus ezt már az esetlegesen megválasztott Harris-adminisztráció alelnökeként mondta volna. Ezen kívül az is aggodalomra adhat okot az Orbán-kormányban, hogy a Foreign Policy által megkérdezett kutató szerint Harris hajlamosabb lehet a demokratikus értékek promotálására a globális kontextusban is.

Bizonyos mértékig a Demokrata Párt baloldaláról, a progresszív oldalról érkezik, így neki számít a demokrácia, számítanak a demokratikus értékek

– vélekedett Aparna Pande, Délkelet-Ázsia-szakértő.

Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója és külpolitikai stratégiájának, a konnektivitásnak a kidolgozója

Tusványoson szintén nem épp enyhülést vetített előre a demokraták felé.

Miközben azt ecsetelte a HVG-nek, hogy a republikánusok trumpista szárnya kifejezetten „magyarbarát” politikát folytat, a demokratákról úgy nyilatkozott, a problémájuk azzal van, hogy ők a liberális ideológia terjesztését is a külpolitikai részének tekintik, nem csak Magyarországon. A politikai igazgató kiemelte, emiatt látták szükségesnek a mély együttműködés kialakítását Trumppal, illetve a politikai és médiaipari holdudvarával, amely egy globális nemzeti konzervatív hálózat létrehozásáról szóló terv része.

A politikai igazgató mindazonáltal kijelentette,

a magyar-amerikai kapcsolat „így vagy úgy”, de működik Biden idején is,

és a demokratákkal is fenntartják a kapcsolatot. Szerinte az ideológiai különbségek mellett az okozza az ellentétet, hogy mivel Magyarország nem hajlandó pénzt, fegyvert és katonákat küldeni Ukrajnának, nem tartják jó szövetségesnek, és

kódolva van az egészben a konfliktus. Akkor már sokkal jobb, ha minél kevesebbet beszélgetünk egymással.

Orbán Balázs úgy véli, emiatt érdemesebb a jól működő területekre fókuszálni, mint a közös NATO-gyakorlatokra és a gazdasági kapcsolatokra.

Szerinte akkor javulhatna a demokratákkal a viszony, ha a véleményüket megváltoztatva, az orosz-ukrán háború lezárását sürgetnék.

Orbán Balázs, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója az MCC Feszt A változás szele: A 2024-es EP-választás eredményeinek elemzése című pódiumbeszélgetésén a MOL nagyszínpadon Esztergomban 2024. augusztus 1-jén. Forrás: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Arra, hogy a „kommunikációs felszínen” túl most is milyen sikeres a magyar-amerikai kapcsolat, egyébként maga Szijjártó Péter is felhívta a figyelmet tavasszal:

Több mint kilencmilliárd dollárnyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottunk le a két ország között. Soha korábban ilyen mértéket még nem tudtunk elérni, ráadásul az Egyesült Államok immáron a legfontosabb Európán kívüli exportpiacává vált a magyar gazdaságnak

– hangsúlyozta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a biztonság- és energiapolitika terén is nagy az összhang.

Ezt tartogathatja a jövő

Noha Orbán Balázs szerint a Trumppal való szövetkezés óriási politikai mozgásteret nyújt a magyar kormány számára, Matura Tamás Kína-szakértő Portfolio-n megjelent véleménycikkében pont ennek ellentétét fejtette ki. A Budapest Corvinus Egyetem oktatója szerint

magyar részről itt már kevésbé stratégiai választásról, sokkal inkább kényszerpályáról van szó, merthogy a demokratákhoz fűződő viszony elmérgesedése, a magyar-kínai és a magyar-orosz kapcsolatok látványos erősítése, és a Trump melletti korábbi kiállás után egyetlen racionális lépés marad e játszmában, az pedig Trump támogatása és az imádkozás a győzelméért.

Matura úgy érvel, minden más opció hátránnyal járt volna a kormányfő számára. Ha Orbán támogatásának dacára nem Trump győzne a 2024-es elnökválasztáson, „a legvalószínűbb eredmény, hogy a magyar-amerikai kapcsolatok az eddigi alacsony szinten stagnálnak a következő négy évben”, mert a demokratáknál már így is elásta magát a kormány, a trumpistákkal viszont lenne esélye még szorosabbra fűzni a kapcsolatot. Ha viszont sikerül győznie Trumpnak, – amellett, hogy Orbán Viktor örülhet, amiért bejött a számítása – Amerika egy külön egyezség árán szemet hunyhat a magyar-kínai és magyar-orosz együttműködés felett.

Ám a szakértő azzal számol, hogy Trump veresége nyomán új erőre kaphat a republikánusok régivágású oldala, amivel nem járna túl jól az Orbán-kormány, hiszen a kínai és orosz közelség miatt „– ahogy az Mitch McConnell szenátor minapi beszédéből kiderült – már ma is keményen bírálják a magyar kormány külpolitikáját.”

A Politico összeállítása alapján mindenesetre

Trump és Harris is okozhat meglepetést Ukrajna terén, ami jelentős hatással lehet a magyar-amerikai viszonyra is.

Leszámítva azt az opciót, hogy tárgyalóasztalra kerülhet Ukrajna egyes területeinek orosz kézre adása, a Biden külpolitikai csapatától minden jel szerint megváló Harris akár erőteljesebben is kiállhat a kelet-európai ország mellett, és feloldhatja az amerikai fegyverek bevetésére vonatkozó korlátozásokat. Mindeközben a Politico szerzője szerint az sem teljesen biztos, hogy Trump teljesen elvágná az oroszok által megtámadott ország segélyezését, hiszen tavasszal nem kaszálta el a republikánusok egy része, köztük Mike Johnson házelnök által szintén támogatott segélycsomagot sem.

Az utóbbi kettő közül feltehetőleg egyik forgatókönyvnek sem örülne kifejezetten az Orbán-kormány, ami abban reménykedik, hogy az amerikai választóknak hála Trumpnak lesz lehetősége (és akaratereje) beváltani azt az ígéretét, miszerint egy nap alatt véget vet az ukrajnai háborúnak. Jóllehet a konfliktus esetleges lezárásának dacára a demokraták jogállamisági aggodalmai, valamint mindkét párt oroszok és kínaiak felé mutatott gyanúja nem fog megszűnni.

Címlapkép: Kamala Harris demokrata elnökjelölt, amerikai alelnök érkezik a philadelphiai nemzetközi repülőtérre egy kampányrendezvényre 2024. augusztus 6-án. Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images