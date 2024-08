Mostantól egy Nobel-békedíjas közgazdász vezeti Bangladest

Letette a hivatali esküt csütörtökön Bangladesben az ideiglenes kormány vezetésére felkért Muhammad Junusz Nobel-békedíjas közgazdász.

Junusz hivatalosan főtanácsadóként vezeti majd a 170 millió lakosú dél-ázsiai ország ideiglenes kormányát, amelynek kiemelt feladata lesz az új parlamenti választások előkészítése és kiírása.

Letette az esküt a televízióban élőben közvetített, a Bangabhaban elnöki palotában tartott ceremónián az ideiglenes kormány többi, tisztségét hivatalosan ugyancsak tanácsadóként betöltő 16 tagja is, akiket az államfő jelölt ki. A "kormány" tagja lett - az ország történetében első ízben - két diákvezető is.

Mohamed Sahabuddin bangladesi elnök kedden oszlatta fel a parlamentet, hivatala pedig szerdán jelentette be, hogy a diáktüntetők követelésének megfelelően a 84 éves Junusz vezeti majd az átmeneti kormányt. A most beiktatott vezető még aznap hazaindult Párizsból, ahol orvosi kezelése miatt tartózkodott. "Az országnak most lehetősége van arra, hogy egy nagyon becses nemzetté váljon. Bármilyen utat is mutatnak nekünk a diákjaink, mi azon fogunk haladni" - fogalmazott a repülőtéren újságíróknak.

A nemzetközileg elismert Muhammad Junusz 1983-ban alapította meg a "szegények bankjaként" ismertté vált Grameen Bankot, és tevékenységével 2006-ban elnyerte a Nobel-békedíjat. Haszina kormánya a szegények kiszipolyozásával vádolta őt, és 2011-ben elmozdította a bank éléről, arra hivatkozva, hogy elérte a nyugdíjkorhatárt. Tavaly eljárást indítottak ellene a munka törvénykönyve megsértése gyanújával, és idén januárban hathavi börtönbüntetésre ítélték emiatt. A börtönbe azonban nem kellett bevonulnia.

Most júniusban sikkasztás miatt emeltek ellene vádat, és még vagy száz eljárás indult ellene, főleg korrupciós ügyekben. Junusz mindig minden vádat tagadott. Már tavaly a világ 170 vezetője és Nobel-díjasa felszólította Vazed Haszinát, hogy szüntesse meg a Junusz elleni eljárásokat. A közgazdász végül óvadék ellenében szabadlábon maradhatott.

Bangladesben a múlt hónapban törtek ki tömeges tiltakozások egy kvótaszabályozás miatt, amely a kormányzati állások 30 százalékát a háborús veteránok rokonai számára tartotta volna fenn. Eközben a több mint 170 milliós országban csaknem 32 millió fiatalnak nincs munkája vagy szakképzettsége sem, amely több esély adna megélhetésre.

A július végéig, több mint három héten át tartó erőszakos tömegtüntetések idején mintegy négyszázan vesztették életüket, ezrek sérültek meg, és mintegy 11 ezer embert letartóztattak. A kormányellenes tüntetések egy időre szüneteltek, miután a kvóták nagy részét a legfelsőbb bíróság eltörölte, de a múlt héten újrakezdődtek és a miniszterelnök hétfői lemondásáig folytatódtak.