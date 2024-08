Palesztinpárti tüntetők zavarták meg Kamala Harrist, a reakcióját nem fogják zsebre tenni

Kamala Harris demokrata elnökjelölt tegnapi detroiti gyűlésén a tömegben elvegyülő tüntetők többször is azt kiabálták, "Kamala, Kamala, nem bújhatsz el, nem szavazunk népirtásra." A Hill szerint az alelnököt hallgató közönség egy része kifütyülte és "Kamala" skandálással fojtotta el a tiltakozókat.

Kamala Harris responds to heckler: I am here because we believe in democracy. Everyone's voice matters. But I am speaking now. I am speaking now. pic.twitter.com/BYmzOmqAhQ