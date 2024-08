Aktivizálta magát Amerika nemezise, elnökjelöltet támadnak

A Microsoft arról számolt be, hogy Irán fokozza a közelgő amerikai választások befolyásolására irányuló online tevékenységét, beleértve egy elnökválasztási kampányt célzó adathalász-támadást is. Főleg Donald Trumpot vették célba – írja a CBS News . De állítólag az oroszok és a kínaiak is újra megjelentek a színen a titkosszolgálatok szerint.