Amerikai agytröszt: hatalmas meglepetést okozott Ukrajna, Putyinnak nincs veszteni való ideje

Az amerikai Institute for the Study of War (ISW) elemzőház napi jelentése szerint Ukrajna az oroszországi Kurszk megyében elért eredmények alapján képes volt a hadműveleti meglepetésre.

Az elmúlt napok eseményei szinte az egész világot megdöbbentették: Ukrajna nagyszabású hadműveletet indított Oroszország nemzetközileg elismert területe ellen. Az még inkább meghökkentő volt, hogy Moszkva mennyire képtelen volt erre reagálni, sorra veszti el a területeket, immáron negyedik napja nem igazán körvonalazódik, hogy milyen lépésekkel tervezik kiszorítani az ukránokat. Az amerikai elemzőház szerint ez azért lehet, mert meglepték az oroszokat, akik – bár jelentésekben értesítették őket a készülődő hadműveletről – nem foglalkoztak megfelelően a térségi védelem megerősítésével.

Az ISW szerint viszont

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek nincs nagyon vesztegetni való ideje, mivel az egyre nagyobbá váló területveszteség miatt más frontszakaszokon is romlanak a lehetőségei.

Ennél is nagyobb problémát okoz számára, hogy a belpolitikai támogatottság megroppanhat, mivel az orosz lakosság is érzékeli a védelem tehetetlenségét. A térségből ezrek menekülnek el, miközben egyre több területen csapódnak be az ukránok bombái. Az orosz média és maga az elnök is kénytelen volt beismerni, hogy Kijev sikeresen átlépett a határon és ott sikereket ét el.

Putyinnak azért is jelent nagy kihívást a jelenlegi helyzet, mivel Ukrajna 2022-es orosz inváziója óta hangoztatja az orosz feltámadás, stabilitás és megerősödés jelszavait, ennek ellenére éppen az ellenkezőjét látni. Oroszország jelenleg nagyon gyengének látszik, a második világháború óta nem látott események zajlanak a területén. Az ISW hozzáteszi, hogy az orosz források szerint nem teljesen kétségbeejtő a helyzet Moszkva számára, mivel több lehetséges forgatókönyvvel is rendelkeznek a kurszki behatolás esetére. Az a következő napokban derülhet ki, hogy végül melyik megoldási kísérlettel próbálják meg visszaszorítani a támadókat.

Címlapkép forrása: Shutterstock