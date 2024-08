Bloomberg: őrjítő hibát vétett az orosz hadvezetés, semmibe vették a figyelmeztető jeleket

Az amerikai Bloomberg lap számolt be arról, hogy Valerij Geraszimov vezérkari főnök szerepe a mostani kurszki ukrán benyomulásnál igencsak negatív lehet.

A lap arról ír, hogy a katonai vezető egyszerűen figyelmen kívül hagyta a hírszerzés jelentéseit. Az elmondások alapján az orosz szolgálatok már korábban is jelezték Moszkva felé, hogy ukrán csapatok gyülekeznek Kurszk megye határánál, de erre semmilyen reakciót nem adott Valerij Geraszimov. A tétlensége megbosszulta magát, augusztus 6-án az ukránok betörtek Oroszországba, azóta is képtelennek tűnnek az orosz védők arra, hogy megállítsák a támadást. Az orosz védelmi minisztérium is arról beszél, hogy egyre súlyosabb harcok folynak az érintett zónákban.

A cikkben a Kremllel jó kapcsolatokat ápoló névtelen forrás állításai alapján arról írnak, hogy

Moszkvának már legalább két hete tudnia kellett arról, hogy mire készülődik Kijev a határ mellett.

Olyannyira nem vették figyelembe a jelentéseket, hogy még Vlagyimir Putyin orosz elnököt sem tájékoztatták arról, hogy az ukránok összevonják a csapataikat egy támadáshoz Kurszk megyénél.

Az eset hosszútávon Valerij Geraszimov karrierjét is veszélyeztetheti. A katonai vezetőt vélhetően nem fogják eltávolítani a közeljövőben a pozíciójából, viszont a Kremlben kezd elfogyni vele kapcsolatban a háború kezelése miatt a türelem. A vezérkari főnök körül lassan elfogyó levegőt mutatja az is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök egy nappal az ukrán támadás megindítását követően összehívta a válságstábot, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy megállították az oroszok az ukrán támadást. Az állítás egyértelműen hamisnak bizonyult, azóta még nagyobb területeket szerzett meg Kijev. Az elnök a találkozón egyébként kifejezetten dühösen reagált, amely a türelem elfogyásáról árulkodhat.

A címlapképen Valerij Geraszimov, orosz vezérkari főnök (balra) látható Vlagyimir Putyin (középen) és Szergej Sojgu, korábbi orosz védelmi miniszter társaságában (jobbra). Címlapkép forrása: Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency via Getty Images