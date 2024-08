Katasztrofális születési számok érkeztek Magyarországról

Július első fele sem hozott fordulatot a születésszámban. Sőt, a visszaesés még nagyobb, mint az elmúlt hónapokban.

Július első hetében nem érte el az 1400-at az élveszületések száma, a hónap második hetében pedig mindössze 1500 újszülöttet regisztráltak a KSH előzetes adatai szerint. Ez mélyen alatta marad mind a 2023-as szintnek, mind a 2019-2023 közötti átlagnak. Az elmúlt években ezekben a hetekben 1700-1800 gyermek született, ami azt jelzi, hogy idén kifejezetten jelentős a visszaesés.

A július első hetén látott adat 400-zal marad el a tavalyitól. Ilyen nagy, 20% feletti visszaesést még egyetlen héten sem láttunk idén. Július második hetében 13%-os a csökkenés éves alapon. Ahogy a fenti ábrán látható, idén majdnem minden héten kevesebb gyermek született, mint a megelőző időszakban. A nyári szokásos megugrás (kék és zöld vonalak) is elmaradt 2024-ben. Összességében tehát az év első felében látott kedvezőtlen trend folytatódott, sőt, még kissé tovább is romlott az előzetes adatok alapján.

Az üzleti életben az ilyen adatsor súlyos kérdéseket vet fel, válságteamet igényelne

- írta a Portfolio vélemény rovatában megjelent cikkében Bod Péter Ákos, Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Az On The Other Hand rovatunkban megjelent elemzésben kifejti: "A gyakran változó támogatási elemek előrehozhatnak és időben visszatarthatnak gyermekvállalási döntéseket". Bod Péter Ákos szerint a 2024 első féléves gyenge születési adat bizonyosan összefügg a 2023-as inflációs csúcs és a recesszió tényével, valamint e tényeknek a közbeszédben való megjelenésével. A cikk itt olvasható.

Mint korábban megírtuk, júniusban 6000 közelébe süllyedt a születésszám Magyarországon. Ilyen alacsony számokat az elmúlt 20 évben nem láttunk. A teljes termékenységi arányszám lendületes süllyedése kedvezőtlen trendet ígér.

