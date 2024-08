Tehetetlennek tűnik Moszkva az ukrán invázióval szemben: térképeken az egyre súlyosabb benyomulás

A negyedik napja tartó hadműveletben az ukránok szinte megállíthatatlanul törnek előre, bár egyes felvételek szerint komolyabb veszteségeket is elszenvedtek az akció során. Az oroszok viszont láthatóan nem képesek megállítani a támadó páncélosokat, pedig Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök már szerdán ezt állította Vlagyimir Putyin orosz elnöknek. A legfrissebb térképén az orosz Rybar is elismeri, hogy jelentős területekről van szó.

A közzétett kép arról árulkodik, hogy számos kistelepülés mellett már egy kisebb várost, Szudzsát is sikeresen elfoglaltak az ukránok. A csatolt leírás szerint az orosz különleges erők egységei már megindultak a térségbe, hogy visszaszorítsák a Moszkva számára egyre kínosabb támadást. A korábbi napokban több alkalommal is állították már orosz források, hogy sikeresen megakasztották az inváziót, de ezek nem bizonyultak igaznak.

offensive update: is now confirmed to control at least 155 km² of Kursk Oblast.For reference, controls ~150 km² north of Kharkiv.Advances are reported to be more extensive than shown, however, OPSEC is tight and this is all that has been verified so far. #Kursk